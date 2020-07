A Temptation Island, fra le coppie in gioco, spicca anche quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl e l’attore hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti nel popolare docu-reality di Canale 5, eppure la loro relazione inizia a scricchiolare. Alle immagini della Elia, che scocca un bacio a stampo sulla bocca di un tentatore, arriva l’immediata reazione del fidanzato.

Pietro Delle Piane va all’attacco: “Giullaretta di corte“

Il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrava andasse a gonfie vele. Eppure qualcosa sta cambiando, complici alcune parole pronunciate dalla showgirl che hanno fatto infuriare il compagno.

Nel villaggio dei fidanzati, Delle Piane si sfoga: “Ha un atteggiamento di menefreghismo che non sopporto, come se non le importasse di quello che potrebbe perdere. E quello che potrebbe perdere, forse lo ha già perso. Invece di pensarmi e di sentire la mia mancanza, dice str***ate: è una quaquaraqua, una simpatica burlona, non è vera come pensavo che fosse. Cara Antonella abbiamo giocato, sei una simpatica burlona, una giullaretta di corte“.

Antonella Elia: il bacio al tentatore

Ma la situazione si fa più incandescente quando, al falò dei fidanzati, Delle Piane visiona alcune immagini della fidanzata.

Il ragazzo osserva infatti la Elia arrivare ad un gesto davvero emblematico, anche se fatto in un contesto goliardico. Nel video la showgirl conversa con le compagne di viaggio e alcuni single, per poi affermare: “Un bacio a stampo è una cosa assolutamente innocente che io faccio fin da bambina, per cui non interpretate male questo bacio a stampo. Certo che lo faccio, a me piace“. L’attrice si alza e scocca un bacio a stampo sulla bocca di un tentatore, a cui fanno seguito gli applausi e le risate delle sue compagne di viaggio.

La reazione di Pietro a queste immagini è composta, oltre che velata da una sottile e pungente ironia: “Guarda, penso di aver scelto la persona giusta e di averla incontrata, mi commuovo. Le concedo anche il bacio a stampo, fa niente“.

Approfondisci

TUTTO su Temptation Island