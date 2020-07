Fiocco azzurro o rosa in arrivo per la celebre ballerina Alessandra Tripoli e il compagno e collega Luca Urso. Il volto noto di Ballando con le Stelle, ha annunciato la lieta notizia per i fan tramite il proprio profilo social, senza nascondere le difficoltà che hanno avuto nel concepire un figlio tanto atteso.

Alessandra Tripoli incinta: il suo annuncio

Dopo tanti dubbi legati al Coronavirus, sembra che la prossima edizione di Ballando con le Stelle sia pronta a debuttare il prossimo autunno. Nel caso non sembra ci sarà spazio per la rossa chioma di Alessandra Tripoli, tra le più apprezzate e riconosciute ballerine del programma.

Un assenza che la stessa aveva giustificato per via del cast chiuso da tempo, ma che ora sembra scontata e dovuta alla lieta notizia: Alessandra Tripoli è incinta.

Ad annunciarlo è stata la ballerina classe 1987 dai suoi profili Instagram. Un post toccante con cui la Tripoli si dice pronta ad accogliere la nuova creatura: “Il cuore non batte più da solo, c’è anche il suo“.

Le difficoltà ad avere un figlio di Alessandra Tripoli

Nel post, accompagnato da una tenera foto del marito ballerino Luca Urso, la Tripoli ammette le difficoltà nel concepire: “Ti abbiamo desiderato tanto, ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di aver bisogno di te“.

La celebre ballerina si dice quindi pronta a questo “nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre“.

Il post di Alessandra Tripoli su Instagram

La risposta del futuro papà Luca Urso

A stretto giro è arrivato anche il messaggio della controparte, quel Luca Urso con la quale la Tripoli fa coppia fissa sia nella danza che nella vita, dopo il matrimonio celebrato nel 2016 a Misilmeri, provincia di Palermo della quale entrambi sono originari.

Una foto simile, il bacio sulla pancia di Alessandra Tripoli, accompagna il racconto della notizia: “Amore mio è positivo – scrive Urso – La frase più bella che io abbia mai sentito, le lacrime che scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle 2 linee blu che tanto avevamo aspettato“.

Anche il ballerino guarda già all’immediato futuro: “Tra qualche mese saremo in 3.

Così mi sono innamorato una seconda volta“. Poco importa che probabilmente le loro carriere dovranno essere messe temporaneamente in pausa: la gioia dei 2 ballerini è travolgente.

Il post di Luca Urso su Instagram

