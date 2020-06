Milly Carlucci si prepara a tornare in onda con Ballando con le Stelle, dopo la sospensione imposta dall’emergenza Covid-19. Sul prossimo appuntamento con il famoso dance show trapelano alcune anticipazioni sulla data di inizio e la rosa dei concorrenti.

Ballando con le Stelle: data di inizio

C’è grande attesa nell’aria per il pubblico di Ballando con le Stelle, storico dance show della rete ammiraglia Rai condotto da Milly Carlucci e costretto, come molti altri format, a una battuta d’arresto causa emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi era stato Marco Liorni a dare una perla in anteprima nel suo Italia Sì, confermando il ritorno in onda per il prossimo autunno.

Secondo TvBlog, ci sarebbero importanti novità sul fronte delle anticipazioni e queste riguarderebbero da vicino la data di inizio e il giorno scelto per trasmettere il dance show.

Nei mesi scorsi era emerso un ventaglio di ipotesi in cui lo scenario più probabile sembrava essere proprio quello del rientro nei palinsesti autunnali, e stavolta ci sarebbe una “x” sul calendario, fissata su sabato 12 settembre 2020, pronta a soddisfare l’appetito dei fan.

Le altre anticipazioni sullo show

Lo show di Milly Carlucci, affiancata come di consueto da Paolo Belli e con la confermatissima giuria delle scorse edizioni (Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli), secondo le anticipazioni potrebbe contenere anche alcune novità.

Una di queste sarebbe l’introduzione di un nuovo nome “forte” nel cast di concorrenti, ma nulla di certo è ancora emerso su questa voce insistente. Nella rosa di vip in gara, secondo quanto riporta RDS, Tullio Solenghi, Gabriel Garko, Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, Lina Sastri, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Antonio Maria Catalani e Gilles Rocca.

L’orario della messa in onda, infine, sarebbe puntato sulle 20.40, in sfida diretta con la concorrenza agguerrita di Maria De Filippi. Sarebbe quindi definitivamente tramontata l’ipotesi sulla scelta di andare in onda il martedì, al riparo dall’ormai classica battaglia per gli ascolti del weekend.

