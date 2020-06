Milly Carlucci tornerà presto con il programma Ballando con le stelle, sospeso a marzo a causa dell‘emergenza Coronavirus. La conduttrice aveva già annunciato che, tramite i social, i maestri di Ballando quest’estate intratterranno i loro fan con svariati appuntamenti. Tuttavia, adesso si pensa alla ripartenza vera e propria del programma in studio.

Ballando con le stelle, il rinvio della messa in onda

Ballando con le stelle, uno dei programmi di punta della Rai, doveva iniziare a marzo ma a causa dell’emergenza Coronavirus il programma è stato sospeso. La conduttrice sperava di realizzare il programma in studio quest’estate, ma la situazione risulta essere ancora troppo instabile.

“Era nei nostri progetti partire nei primi giorni di giugno ma poi i protocolli di sicurezza e tutto quello che c’era da fare per mandare in onda un programma cosi complesso non ce lo hanno consentito”, ha dichiarato Milly Carlucci in un’intervista a DeaByDay. Al momento non è ancora nota la data ufficiale di ripartenza, si pensa possa concretizzarsi per il prossimo autunno, nella speranza che la situazione di emergenza si stabilizzi.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

La conduttrice nell’intervista a DeaByDay ha cercato di rassicurare i fan: “Cercheremo di fare un Ballando con le stelle il più possibile fedele a se stesso“.

Ha continuato: “Noi torneremo, e spero proprio che lo faremo in autunno. E tornando in autunno prenderà vita questo cast che avevamo fatto, erano pronti anche gli abbinamenti tra i vip e i maestri“. Di conseguenza, si inizia concretamente a pensare al ritorno del programma e alla sua organizzazione, attenendosi alle misure preventive per l’emergenza coronavirus. Difatti, Milly Carlucci ha dichiarato di sperare in un ritorno sicuro dal punto di vista della salute, “Non solo per i concorrenti, ma per tutto lo staff”.

Il programma come momento di divertimento

Sono stati confermati per la giuria Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Inoltre, sempre a DeaByDay, Milly ha precisato che lo show dovrà essere un momento di svago per il pubblico: “Un momento di divertimento, di liberazione e di grande sorriso. Dopo tutto quello che abbiamo passato ci meritiamo davvero di sorridere”.

Approfondisci

Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia appuntamenti per tutta l’estate

Ballando con le stelle, possibile sfida in autunno con il Grande Fratello Vip