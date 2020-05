Come molte altre trasmissioni, Ballando con le stelle è stata interessata dall’emergenza Coronavirus, che ha costretto gran parte del mondo dello spettacolo, non da ultimo, a rivoluzionare i propri piani. Con un video pubblicato su Instagram, Milly Carlucci ha annunciato che un pezzo di Ballando con le stelle terrà compagnia ai telespettatori anche questa estate. I maestri di ballo, infatti, sposteranno all’aperto le loro lezioni, che saranno poi visibili dal pubblico sulla pagina Instagram del programma.

A lezione di ballo sui social

Il progetto che vedrà coinvolti i maestri non è altro la prosecuzione di un’iniziativa già adottata nelle settimane di lockdown.

Dopo aver visto sfumare la possibilità di realizzare la trasmissione in studio, i maestri di Ballando avevano dato appuntamento ai fan sui social. Con alcuni video avevano mostrato le loro coreografie, insegnando come tenersi in forma all’interno delle proprie abitazioni senza avere a disposizione palestre o strumenti particolari. Per tenere compagnia ai telespettatori la stessa Milly Carlucci aveva messo in piedi un piccolo show su Instagram, Io resto a casa show, nel quale interagiva con alcuni celebri opinionisti di Ballando con le stelle, come Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

Ripartenza a settembre

Rimane la curiosità di capire quando potrà riprendere la trasmissione vera e propria. Negli scorsi giorni la Carlucci aveva già annunciato, con una certa prudenza, che Ballando con le stelle sarebbe ritornata in autunno. In un’intervista concessa alla trasmissione L’Italia con Voi, in onda su Rai Italia, è arrivata una data più precisa, cioè quella di settembre: “Il nostro primo appuntamento, incrociamo le dita perché tutti i protocolli di sicurezza ci consentano di farlo, dovrebbe essere con Ballando con le stelle a settembre, quindi prima Ballando con le stelle e poi a gennaio Il cantante mascherato”.

Come traspare dalle parole della conduttrice, il condizionale è d’obbligo, dato che nessuno può ancora sapere con certezza come si evolverà la situazione sanitaria da qui fino a settembre. La speranza è però di poter riprendere, anche nel settore dello spettacolo, con quella normalità a cui tutti eravamo abituati prima dell’emergenza Covid-19.

