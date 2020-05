Il terremoto che si è abbattuto sui palinsesti a causa dell’emergenza coronavirus ha finito per coinvolgere anche Ballando con le stelle. Uno dei programmi di punta della Rai in questa stagione, originariamente concepito per andare in onda a partire da fine marzo, è stato rinviato a data da destinarsi. Nello stato di incertezza in si trova attualmente tutto il Paese è ancora difficile prevedere quando potrà riprendere lo show. Alcune dichiarazioni di Milly Carlucci portano ad immaginare uno scenario interessante per il prossimo autunno.

La nuova stagione di Ballando con le stelle

Ospite negli scorsi giorni di Caterina Balivo a Vieni da me, Milly Carlucci ha spiegato come l’emergenza sia arrivata nella fase di progettazione della nuova stagione di Ballando con le stelle.

“Quando è iniziata la quarantena – ha raccontato – il primo giorno per me è stato il 12 di marzo, noi stavamo lavorando a Ballando, eravamo già in auditorium, eravamo già con le coppie formate, con i vip che avevano incontrato i loro maestri”.

L’aspetto positivo è che, nonostante l’interruzione forzata, la parte del lavoro già portata avanti potrà rivelarsi fondamentale per il riavvio della trasmissione.

“Io ho non solo tutti gli abbinamenti che sono stati fatti – ha sottolineato la Carlucci – ma anche tutte le ipotesi che riguardano le prime musiche, i primi scenari, quello che sarà Ballando con le stelle”.

In autunno sfida con il Grande Fratello Vip?

Rimane ora da capire quando si concretizzerà questa ripartenza. Sebbene sia comunque molto difficile fare previsioni attendibili, lo scenario più realistico potrebbe essere quello del prossimo autunno. Sempre che nel frattempo l’emergenza coronavirus sia sotto controllo. A tal proposito, la Carlucci si è voluta sbilanciare, specificando che, pur con la dovuta cautela, il cast rimarrà quello deciso in precedenza.

“La lista ormai è completata, noi spero proprio che toneremo in autunno e tornando in autunno prenderà vita questo cast che abbiamo già fatto”, ha dichiarato.

Tornare in autunno potrebbe anche significare una sfida diretta con il Grande Fratello Vip, programma di punta di casa Mediaset. Il programma infatti dovrebbe andare in onda proprio a partire dal prossimo settembre. Come rivelato dallo stesso Alfonso Signorini, sono già iniziati i preparativi per la nuova stagione, che prevederebbe due dirette settimanali.

Condividere lo stesso periodo di messa in onda potrebbe essere rischioso, ma, come testimoniato dalla recente sfida tra Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato, il confronto non sembra spaventare i due conduttori.