Il conto alla rovescia è quasi agli sgoccioli per Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle. Da sabato 28 marzo, infatti, i vip ballerini e i loro partner torneranno in prima serata, pronti ad essere giudicati dalla giuria del programma. Nonostante il cast non sia stato totalmente reso noto, alcuni nomi pare siano già definitivi. Tra questi, Tullio Solenghi e Barbara Bouchet.

Ballando con le stelle, ancora mancano dei vip all’appello dei 13

Sono 13 i concorrenti chiamati ad esibirsi in gara. Alcuni di loro, però, rimangono ancora ignoti al grande pubblico. La strategia del programma vuole infatti che questi siano svelati piano piano nel corso di alcune trasmissioni del day time di Rai Uno. Quella che sta per iniziare è la quindicesima edizione dello show, che ha visto negli anni alternarsi grandi volti dello spettacolo, disposti a mettersi in gioco. Si tratta, infatti, di un format pensato per testare le doti ballerine di alcuni personaggi della tv, accompagnati e istruiti da professionisti. Oltre a Solenghi e alla Bouchet gareggeranno anche Daniele Scardina, Gilles Rocca, l’artista Holaf insieme a Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini e Lina Sastri.

Ballando, il quartetto delle donne

Conosciamo meglio alcuni dei partecipanti di Ballando con le stelle. Rosalinda Celentano, figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano, nota allo spettacolo come conduttrice, attrice e cantante, ha raggiunto l’apice con la partecipazione al film di Mel Gibson, La passione di Cristo, nei panni di Satana. Vittoria Schisano, invece, attualmente nel cast di Un posto al sole, è ricordata dal pubblico anche per la sua storia personale. Presentatasi al mondo della tv come Giuseppe, ha intrapreso negli anni un percorso di cambio sesso: una scelta coraggiosa e di grande esempio per tutti. C’è poi Lina Sastri, cantante e attrice partenopea, vincitrice di due David di Donatello e grande interprete teatrale. Ultima, non per importanza, Barbara Bouchet, madre di Alessandro Borghese e uno dei volti più noti della tv. Un quartetto di donne di tutto rispetto.

La Carlucci sceglie la comicità di Solenghi

Nel cast c’è anche lui, Tullio Solenghi, storico attore comico al fianco di Massimo Lopez e Anna Marchesini. Era tornato in tv nel programma di Conti, Tale e quale show, in cui aveva come sempre fatto divertire i telespettatori. Una garanzia, insomma. Accanto a lui ci saranno poi Paolo Conticici e Ninetto Davoli, amatissimi attori cinematografici e Gilles Rocca, attore emergente nelle fiction italiane. Dei nomi già noti, ricordiamo ancora Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, pittore e artista di fama mondiale e Daniele Scardina, pugile affermato e fidanzato di Diletta Leotta.

