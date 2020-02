Il tanto atteso show televisivo che porterà i vip sulla pista da ballo è arrivato alla sua 15esima edizione. Sabato 21 marzo Ballando Con Le Stelle tornerà in onda su Rai 1, condotto, come sempre, da Milly Carlucci. Dopo la conferma della partecipazione dell’attrice Barbara Bouchet spunta il nome di un nuovo concorrente: il pugile Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta.

Dal ring alla pista da ballo

La notizia è stata diffusa dalla rivista Redazione Spettacoli TPI, di cui è responsabile la giornalista Selvaggia Lucarelli, una dei giudici di Ballando Con Le Stelle. Daniele, classe ’92, conosciuto anche con il soprannome King Toretto, è un pugile professionista, campione del mondo dei supermedi. Nato a Rozzano, nel milanese, si è avvicinato al pugilato all’età di 16 anni e dopo pochi anni, appena 20enne, ha fatto del pugilato il suo lavoro. Il primo trofeo, il Guanto d’Oro, Daniele lo ha vinto a 21 anni. Successivamente, avvertendo il bisogno di dover dare una svolta alla sua vita, ha deciso di trasferirsi a Miami, città dove vive tutt’oggi, e lì ha continuato a collezionare innumerevoli successi, uno dei tanti è stato il Titolo Internazionale dei Supermedi IBF, vittoria ottenuta a marzo del 2019.

Diletta e Daniele, un amore sbocciato in estate

Il cuore di King Toretto, o Guerrero de Dios, come si descrive nella sua biografia su Instagram, batte per la giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta. La nuova coppia era stata paparazzata in vacanza ad Ibiza lo scorso luglio. L’amore tra il pugile e la giornalista siciliana è sbocciato dopo la fine della relazione tra Diletta e Matteo Mammì, dirigente Sky e figlio del politico Oscar Mammì, durata 3 anni.

Si attendono conferme dal pugile

L’inizio della 15esima edizione di Ballando Con Le Stelle è sempre più vicino, ma al momento non è giunta nessuna conferma da parte del pugile in merito alla sua partecipazione allo show. L’organizzazione del cast completo, infatti, è ancora in fare di completamento.

