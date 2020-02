L’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle è in programma con l’arrivo della primavera, ma la conduttrice Milly Carlucci continua a lavorare per definire il cast della nuova edizione del programma che andrà in onda su Rai 1.

Ballando con le Stelle: chi è Barbara Bouchet, la nuova concorrente

È ufficiale il nome di un nuovo concorrente: sarà Barbara Bouchet, attrice tedesca naturalizzata italiana, classe ’43. La donna, tolte poche sporadiche apparizioni, manca da un po’ di tempo dal piccolo schermo. Madre dello chef Alessandro Borghese, Barbara Bouchet ha confermato le indiscrezioni nel corso di una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv.

“Ballando è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi – ha detto l’attrice, che aggiunge – Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire“.

Perché Milly Carlucci ha scelto Barbara Bouchet?

Come confermato dalla Bouchet la trattativa è stata lunga, e lei stessa ha per ben 2 volte rifiutato l’invito di Milly Carlucci, salvo poi cedere alle lusinghe della conduttrice: “Stavolta mi ha convinta.

Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza. È una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti. Penso che mi divertirò parecchio“. L’attrice mette però le mani avanti, salvaguardandosi dalle polemiche: “Per natura ho un carattere piuttosto facile, non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti“.

Ballando con le Stelle in onda dal 21 marzo

La Bouchet dovrà fare i conti con concorrenti molto agguerriti. Molte voci sulle possibili partecipazioni si sono susseguite negli ultimi mesi, da Caterina Balivo a Veronica Berti, senza contare le partecipazioni che sembrano essere saltate, come quella di Paola Barale.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle, la 15esima, andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 21 marzo.

