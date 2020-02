Si è parlato molto in queste settimane di una possibile partecipazione di Paola Barale a Ballando Con Le Stelle. Un’indiscrezione che è circolata fino ad oggi.

Sì, perché nonostante ormai molti dessero per scontata la presenza della showgirl ed ex di Raz Degan sulla pista da ballo di casa Rai, qualcosa è andato storto. A lanciare i rumors, anche sulle ragioni del rifiuto della Barale, è il The Post International. Difficile dubitare di quanto riferito da TPI, dal momento che la redazione annovera tra i suoi collaboratori Selvaggia Lucarelli, storica giudice del programma di Milly Carlucci e quindi molto vicina alle dinamiche dello show.

Perché Paola Barale non ci sarà

Stando a quanto si raccoglie dai rumors, la Barale sembrava ad un passo dall’entrare nel cast di Ballando Con Le Stelle. Poi però pare aver richiesto un cachet troppo alto mandando così in fumo gli accordi con il programma.

Sicuramente la notizia avrà deluso tutti i fan della soubrette che fino a poco fa sognavano di vederla danzare e lasciando l’amaro in bocca a molti telespettatori di Milly Carlucci.

15 anni di Ballando Con Le Stelle

Era il 2005 quando Milly Carlucci debuttò con questo il format di Ballando Con Le Stelle.

Celebrità che si sfidano in pista a colpi di salsa e tango hanno da subito conquistato il cuore degli italiani. Nel corso degli anni il successo del programma è cresciuto costantemente portandolo fino alla quindicesima edizione, questa in arrivo nel 2020.

Dopo gli ottimi risultati della prima edizione di Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci si prepara a mettere su la prossima di Ballando Con Le Stelle, che partirà il prossimo 21 marzo, agli albori della primavera.

Del cast non si sa ancora nulla di certo e bisognerà aspettare ancora un po’ giusto il tempo di accrescere la curiosità del pubblico, ma quasi sicuramente non vi troveremo Paola Barale.