Milly Carlucci tornerà tra poco in tv con un nuovo programma, Il cantante mascherato. Ma quando si parla di lei, non si può non pensare al suo storico e celebre show, un must delle reti Rai ormai da quasi 15 anni: Ballando con le Stelle. E proprio a proposito della nuova edizione, iniziano a circolare rumors sui possibili concorrenti. Pare, infatti, che la Carlucci stia corteggiando 2 donne molto note al mondo dello spettacolo.

Carlucci: il corteggiamento a Paola Barale e Barbara Bouchet

Secondo le indiscrezioni, pare che la conduttrice voglia fortemente nel suo programma Paola Barale e Barbara Bouchet e che le trattative siano già in corso.

A raccontarlo il giornalista Alberto Dandolo. Si dice, infatti, che la Rai abbia già preso contatti con l’attrice e la showgirl e che gli accordi stiano per giungere al termine. “La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non entrambe, almeno una parteciperà”, sostiene Dandolo. Che non ci sia la certezza è abbastanza chiaro, ma che le possibilità siano molto forti è altrettanto palese.

Ballando con le Stelle 2020, molti possibili volti noti nel cast

L’edizione 2020 di Ballando con le stelle si preannuncia, scorrendo lungo la lista degli ipotetici partecipanti, ricca di sorprese.

Nelle settimane precedenti, infatti, altre indiscrezioni hanno ipotizzato la presenza nel programma di nomi quali quello di Francesca Fialdini, conduttrice del talk di Rai1 domenicale Da noi… a ruota libera, e di Can Yaman, l’attore di Bitter Sweet, serie turca che ha occupato, su canale 5, i pomeriggi estivi italiani. È necessario attendere la conferma da parte della trasmissione stessa, ma le prospettive sembrano delle migliori.

Carlucci-Signorini, sfida a colpi di share

Intanto, la Carlucci si è ben corazzata per affrontare una grande sfida: battere, con il suo nuovo programma, la messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello Vip.

Da Mediaset fanno sapere di non temere la sfida e di confidare negli assi nella manica del conduttore Alfonso Signorini. Sarà una sfida a colpi di share.