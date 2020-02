Conclusa l’avventura de Il cantante mascherato, Milly Carlucci lavora in ottica Ballando con le Stelle. Le ipotesi sul cast della prossima edizione del dancing show si moltiplicano senza sosta e, secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice avrebbe puntato l’attenzione su un nome che rimbalza tra le colonne del gossip e stuzzica i fan della trasmissione. Di chi si tratta? A parlarne è stato Alberto Dandolo, nella sua rubrica sul settimanale Oggi.

Spunta il nome di Veronica Berti, moglie di Bocelli

Nella sua rubrica “Pillole di gossip”, sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato il nome di Veronica Berti come possibile concorrente nel cast di Ballando con le Stelle 2020.

Stando a questo rumor, la moglie di Andrea Bocelli sarebbe entrata nelle maglie di un serrato corteggiamento da parte della produzione del dancing show, e Milly Carlucci sarebbe al lavoro da alcune settimane per incassare un ‘sì’.

Dopo il nome di Francesca Fialdini, quello della consorte del celebre cantante inizia a circolare insistentemente e solletica la curiosità del pubblico, anche se ancora non ci sarebbe alcuna certezza.

“Lei (Veronica Berti, ndr), pur lusingata, nicchia.

Più probabile – scrive Dandolo – che lei e il noto consorte partecipino allo show di Rai 1 come ballerini per una notte“.

Ballando con le Stelle: le altre ipotesi sul piatto dello show

Ci sarebbero diversi nomi forti nel cono di attenzioni del format di Milly Carlucci, e tra questi spiccano senz’altro quelli di Paola Barale, Barbara Bouchet, Gabriel Garko, Iva Zanicchi.

Ma non è tutto, perché ci sarebbero anche altre stelle dello spettacolo nell’orizzonte della composizione di un cast che si preannuncia stellare. Stiamo parlando di Arisa, Elisa Isoardi, Francesca Piccinini e Nancy Brilli (quest’ultima, secondo il settimanale Spy, in una possibile veste di ‘ballerina per una notte).

Nel ventaglio di ipotesi legate al totonomi era emerso anche l’attore turco Can Yaman, star di Bitter Sweet e recentemente indicato come possibile inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Approfondisci

Tutto su Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle: l’addio di Samanta Togni