E non smettono i rumors su Ballando Con Le Stelle, il dancing-show condotto da Milly Carlucci, giunto ormai alla sua quindicesima edizione. Spunta il nome di Caterina Balivo tra i possibili concorrenti. Il programma, che è tra i più attesi all’anno, dovrebbe tornare in tv il prossimo 21 marzo.

E intanto le voci sui possibili protagonisti di quest’anno si rincorrono, tra chiacchierati rifiuti e probabili partecipazioni. Si accende così la curiosità del pubblico affezionato, che non vede l’ora di scoprire chi ci sarà in pista.

Caterina Balivo in pista?

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Vero, secondo il quale Caterina Balivo sarebbe tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle.

Il giornale parla di voci insistenti, secondo le quali una delle conduttrici più amate e impegnate di Rai 1 stia per entrare a far parte del cast del dancing-show.

E ad alimentare queste voci la curiosità sempre maggiore della Balivo verso questo programma. La conduttrice ha infatti ospitato nel suo contenitore pomeridiano Vieni Da Me Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando, che si è sposata proprio sabato scorso con il suo Mario Russo.

Altri rumors su Ballando Con Le Stelle

Quello di Caterina Balivo non è che uno dei tanti nomi che si sentono in questi giorni quando si parla di rumors su Ballando Con Le Stelle. Anzitutto, di recente, si è parlato di Veronica Berti, moglie di Bocelli. È circolato in questi giorni anche il nome di Arisa, che sarebbe contesa tra Ballando e l’Isola dei Famosi, ma anche quello di Barbara Bouchet.

Ma la Balivo non è l’unica conduttrice che potrebbe entrare a far parte del cast. Si è parlato anche di Elisa Isoardi, padrona di casa a La Prova del Cuoco.

Senza contare che già tempo fu fatto il nome di Francesca Fialdini. Non resta che attendere notizie più precise a riguardo.