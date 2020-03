Sembrerebbe tutto pronto per la prossima edizione di Ballando con le stelle che dovrebbe prendere il via il 28 marzo. Il talent di Milly Carlucci è giunto ormai alla quindicesima edizione e sono già trapelati i nomi dei personaggi che hanno deciso di mettersi alla prova nelle prove di ballo. Tra questi, l’attrice Rosalinda Celentano.

Rosalinda Celentano a Ballando

Tanti nomi eccellenti per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Tra questi, avremo Rosalida Celentano anche se il suo nome sarà ufficializzato durante la trasmissione domenica di Francesca Fialdini, insieme a quelli di altri concorrenti. Un ritorno alla tv per la Celentano, dopo le numerose esperienze che l’hanno vista protagonista nel mondo dello spettacolo. Indimenticabile la sua performance in La passione di Cristo di Mel Gibson.

Spuntano i nomi di altri concorrenti

Oltre alla figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, altro concorrente di Ballando con le stelle dovrebbe essere Gilles Rocca. L’attore è diventato molto popolare nel vesti di fonico durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, per il aiutare suo padre. Il giovane ha preso parte a numerose fiction di successo ed ora è ospite fisse dei programmi di Rai1. Per lui, con il talent di Milly Carlucci, potrebbe esserci il grande salto.

Holaf, nome d’arte del pittore Antonio Maria Catalani, potrebbe essere l’’altro concorrente di Ballando con le stelle. Su di lui non circolano molte notizie ma è molto conosciuto nel mondo dell’arte. L’uomo è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, che fa parte di una famiglia di nobili origini.

Dal findazato di Diletta Leotta a Barbara Bouchet

Daniele Scardina è un altro nome per la prossima edizione di Ballando con le stelle 15. Il fidanzato di Diletta Leotta è un campione di pesi massimi e per il programma si trasferirà nuovamente in Italia. Questi concorrenti verranno ufficializzati nel corso delle prossime trasmissioni Rai ma Barbara Bouchet è la prima concorrente ufficiale, che ne aveva parlato in recenti interviste. L’attrice, madre di Alessandro Borghese, è pronta a cimentarsi in questa nuova esperienza televisiva.

I ballerini e la giuria

Per quanto riguarda il cast tecnico, anche quest’anno rivedremo i volti noti e storici di Ballando con le stelle, con l’assenza di Samanta Togni. La ballerina ha deciso di dedicarsi alla sua vita privata ma ritroveremo: Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando.

Riguardo la giuria, confermati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, con la supervisione della presidentessa Carolyn Smith.

