Il 2020 ha rivoluzionato la vita di Samanta Togni con due grandi novità: il matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo, conosciuto a luglio 2019, e l’addio a Ballando con le stelle. La 38enne umbra, appena tornata dal viaggio di nozze in Lapponia, ha dichiarato al settimanale Gente di voler inseguire i suoi sogni, ma di non escludere la possibilità di tornare a lavorare con Milly Carlucci, seppur in un altro ruolo, nel programma che l’ha resa famosa negli ultimi 15 anni.

Milly Carlucci è dispiaciuta e Samanta sogna di fare la conduttrice

Samanta Togni ha debuttato in Ballando con le stelle nel 2005, affermandosi come una delle maestre più apprezzate dal pubblico.



Nel novembre 2019, aveva insinuato dubbi sulla sua partecipazione al programma in un‘intervista a Nuovo, per poi confermare l’addio a Gente, che le ha dedicato una copertina. “Mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere“ aveva dichiarato Samanta, riferendosi allo show condotto da Milly Carlucci, aggiungendo “Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no“.

La stessa Milly Carlucci è dispiaciuta per l’abbandono, come la Togni ha dichiarato al settimanale Nuovo: “È dispiaciuta quanto me, perché in tanti anni di lavoro abbiamo condiviso molte cose“. La ballerina ha anche svelato che il suo sogno è quello di fare la conduttrice e che seguirà il programma da casa.

Il matrimonio inaspettato con Mario Russo

La Togni è stata sposata fino al 2010 con Mirko Trappetti, sembra che tra le sue “love story” si possano citare anche Stefano Bettarini e il calciatore Christian Panucci, con cui è finita pochi mesi prima del colpo di fulmine con Mario Russo.

L’incontro con il chirurgo napoletano è avvenuto in un treno nel luglio 2019, seguito poi da messaggi su Instagram. Dieci giorni dopo è scattato il primo bacio, due mesi dopo è arrivata la proposta di matrimonio, sotto la luna piena, davanti ai faraglioni di Capri ed infine le nozze celebrate il 15 febbraio scorso. “Non pensavo che mi sarei risposata, ero abbastanza contraria: poi ho capito che forse non avevo ancora trovato la persona giusta con cui farlo“, ha affermato la Togni a Vieni da me.