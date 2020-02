Si sta per concludere un altro inverno televisivo, con programmi che volgono al termine. Ma neanche il tempo di rimpiangerli che già ci aspettano Ballando Con Le Stelle, e Amici e la grossa novità sull’Isola dei Famosi.

Ancora qualche puntata del Grande Fratello Vip o C’è Posta Per Te e poi saremo pronti a proiettarci verso la nuova stagione tv di questa primavera 2020, tra Mediaset e Rai.

In Rai torna Ballando Con Le Stelle

A partire da domani c’è il ritorno della Corrida con Carlo Conti, già conduttore della prima edizione di grande successo.

Lo show dei dilettanti allo sbaraglio andrà avanti fino agli inizi di aprile. Mentre sempre per aprile è prevista la nuova fiction con Alessandro Gassmann, Io Ti Cercherò. Quest’anno la Rai ha in serbo anche un altro progetto seriale, si intitola Doc Nelle Tue Mani ed è un medical-drama con Luca Argentero. Più in là invece, a maggio, tornerà l’appuntamento con cultura e storia dell’arte di Alberto Angela, con la prima puntata (il 20 maggio) intitolata Stanotte…A Napoli.

La curiosità più grande è sull’appuntamento prossimo con il ritorno di Ballando Con Le Stelle.

Il fortunato dancing show condotto da Milly Carlucci quest’anno partirà il 21 marzo. Al momento non ci sono ancora notizie certe sul cast, ma le voci cominciano a girare e si parla di Arisa, di un rifiuto di Paola Barale e tanti altri ancora.

Cosa ci riserva Mediaset

Intanto, visto il programma forte di Viale Mazzini, Mediaset si prepara alla controffensiva. Intanto la notizia bomba degli ultimi giorni riguarda l’Isola dei Famosi, che dopo l’ultimo aggiornamento dei palinsesti Mediaset sembra essere stata cancellata per il 2020.

Mentre il Grande Fratello Vip andrà avanti fino ad aprile. Sul piano delle fiction, a cui il Biscione riserva il mercoledì, andranno in onda Made In Italy e Il Silenzio dell’Acqua. Sempre di mercoledì sera (mentre a partire da maggio sarà appuntamento fisso preserale) torna Caduta Libera.

Il sabato si prepara a tornare Amici nel corso del pomeriggio, mentre la serata sarà occupata da Paolo Bonolis, con la versione in prima serata del fortunato e seguitissimo Avanti Un Altro. Infine resta invariato il weekend con Silvia Toffanin a Verissimo di sabato e Barbara D’Urso con i suoi programmi della domenica, per tutto il resto della stagione.