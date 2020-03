Il Coronavirus continua ad abbattersi sui programmi televisivi. Un’altra trasmissione risentirà gli effetti dell’epidemia che ha colpito l’Italia e cioè Ballando con le stelle.

Il programma, che sarebbe dovuto partire il 28 marzo con un cast ben delineato, è slittato a data da destinarsi e rischia di perdere una ballerina.

Ballando con le stelle slitta e perde anche una ballerina?

Ballando con le stelle perde pezzi. Il programma di Milly Carlucci è stato spostato a data da destinarsi, probabilmente dopo Pasqua. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus, la ballerina Alessandra Tripoli non potrà prendere parte al talent di Rai 1.

La donna, volto storico della trasmissione, è residente in Cina, ad Hong Kong e quindi, per motivi sanitari, non potrà tornare in Italia per il programma per le misure prese dal Governo per contrastare il virus. Sembra che, al suo posto, arriverà una sostituta. Così, dopo Samanta Togni, che dopo le nozze ha deciso di prendersi una pausa dallo show, la Carlucci deve correre nuovamente ai ripari per creare un cast tecnico in grado di supportare i ballerini vip. La stessa Alessandra Tripoli era arrivata nel cast di Ballando con le stelle per sostituire Natalia Titova, passata alla concorrenza di Amici.

Ballando con le stelle 15, i nomi

Milly Carlucci le aveva tentate tutte per non far slittare il suo fiore all’occhiello, anche imporre che i ballerini non si toccassero durante le esibizioni ma sembra sia arrivata la decisione definitiva di sospendere tutto.Nel frattempo, in attesa di capire quando Ballando con le stelle andrà in onda, probabilmente non prima del 3 aprile, sono iniziati a trapelare i primi nomi dei concorrenti vip che parteciperanno al programma.

Tra le star confermate c’è Barbara Bouchet, l’attrice e madre di Alessandro Borghese. Anche Rosalinda Celentano è in lizza per prendere parte a Ballando con le stelle. Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco, calcherà il palco del talent show, insieme a Daniele Scardina, Gilles Rocca e il pittore Holaf.

