Quella che inizialmente solo un’ipotesi trova finalmente una conferma: Ballando con le stelle ripartirà in autunno. A confermalo Marco Liorni, nella trasmissione Italia Sì – Giorno per Giorno. Nella puntata c’erano in collegamento da casa Samanta Togni e il marito Mario Russo, che hanno raccontato la propria quarantena.

Samanta Togni in collegamento a Italia Sì

Durante la puntata del 4 giugno della trasmissione Italia Sì, il conduttore Marco Liorni ha ospitato in collegamento da casa Samanta Togni. La donna, in compagnia del marito Mario Russo ha raccontato il proprio lockdown. I due, sposati da poco, sembrano aver consolidato molto il rapporto durante i giorni passati, “L’obiettivo è stato superare questo periodo cercando di mettere un pizzico di allegria e leggerezza” ha raccontato Samanta.

Difatti, la donna è riuscita a coinvolgere Mario Russo nella danza: “La danza è stata terapeutica”, ha continuato la bellissima ballerina di Ballando con le stelle, “Con la Togni mai sbagliare” ha affermato lui a proposito del ballo.

La videochiamata con Samuel Peron

Durante la puntata di Italia Sì inoltre, Samanta ha videochiamato Samuel Peron con il quale si è sentita molto spesso durante la quarantena.

Infatti, i due hanno creato molte coreografie anche a distanza: “Attraverso il ballo siamo riusciti a creare una sinergia di coppia, è stato come una medicina”, ha affermato Samuel. “Come un insieme di emozioni che hanno aiutato a far vivere questi giorni”, ha proseguito lui nella videochiamata.

Ballando con le stelle, il ritorno ufficiale

Era stato già annunciato un possibile ritorno dello show in autunno e dell’eventuale sfida con il Grande Fratello Vip, ma adesso c’è stata la conferma. Difatti, proprio al termine della puntata, Marco Liorni ha affermato: “Ballando con le stelle tornerà in autunno, tra settembre e ottobre“.

Finalmente uno dei programmi più amati dal pubblico italiano è pronto a ripartire, non resta che attendere l’arrivo dell’autunno.

