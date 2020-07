Caterina Balivo, ormai ex conduttrice di Vieni da me, è solita condividere con i fan momenti di vita quotidiana. Nell’ultima foto scattata, però, i suoi fan di Instagram non hanno gradito un dettaglio e la bella presentatrice si è subito ritrovata al centro di polemiche.

Caterina Balivo: il gesto del marito nella foto incriminata

Nell’ultima foto postata sul social Instagram, Caterina Balivo si scatta un selfie insieme alla famiglia: il marito Guido Maria Brera è alla guida della macchina, mentre la figlia Cora è sul sedile posteriore.

Ma gli utenti hanno subito notato un particolare: Brera indossa le cuffie, contravvenendo così al Codice della Strada, che nell’articolo 173 recita: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”, ma “è consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguata capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)”.

La Balivo si è così trovata inondata da commenti di follower furiosi per quello che la foto mostra: “Non si guida con le cuffie!

Non è certo un bel esempio, andrebbe ritirata la patente!”, “Attenzione a guidare con le cuffie”, tuonano alcuni utenti.

Per tutta risposta la conduttrice rassicura: “Era solo per quei 5 minuti”, “Tesoro tranquillo è tutto sotto controllo”, sono le risposte della Balivo alla bufera social.

Caterina Balivo dice addio al suo Vieni da me

Con l’annuncio dei palinsesti Rai 2020/21, la conduttrice ha detto definitivamente addio al suo programma Vieni da me che ha condotto dal 2018 dopo aver lasciato Detto Fatto nelle mani di Bianca Guaccero.

Lo show è infatti stato cancellato, e nella fascia oraria successiva al Tg1 troveremo invece un programma tutto nuovo. A condurlo sarà l’ex presentatrice di Agorà Serena Bortone e si chiamerà Oggi è un altro giorno, e l’intento sarà quello di raccontare l’Italia odierna con le sue difficoltà attraverso incontri e testimonianze.

Insomma Caterina si ritrova così a mani vuote: la conduttrice non avrà infatti un programma nella prossima stagione Rai.

