In casa Rai, si potrebbe dire, sia tutto una gigantesca incognita. Molti dei cavalli di battaglia della rete in termini di programmi quali La Vita in Diretta e Vieni da Me si ritrovano infatti ad aver perso la figura femminile portante, nel primo caso Lorella Cuccarini, nel secondo caso Caterina Balivo. Se per il posto al fianco di Matano la favorita potrebbe essere Andrea Delogu, in quel di Vieni da Me, si fanno largo nomi maschili.

La Vita in diretta: Cuccarini fuori dal programma?

Lorella Cuccarini sembra avere entrambi i piedi fuori dalla porta de La Vita in Diretta ma anche a Vieni da Me, l’unica certezza sul futuro riguarda un’assenza ed è quella di Caterina Balivo.

L’amatissima conduttrice Rai, dopo anni trascorsi al timone del programma, ha infatti deciso di spiegarne anche le ragioni: “Penso di non avere più quell’energia per fare un altro anno con Vieni da me“, aveva dichiarato la conduttrice qualche settimana fa a Tv Talk.

Vieni da Me: tutti i papabili sostituti

Al suo posto, fin da subito, è stato caldeggiato il nome di Serena Bortone ma non nell’ambito di quello che potrebbe essere un mero “passaggio di testimone”.

La Bortone infatti, se così fosse, subentrerebbe alla Balivo impadronendosi solamente della fascia oraria ma non del suo programma al quale subentrerebbe uno show nuovo di trinca. Come dicevamo, in lizza per prendere il timone vero e proprio di Vieni da me, ci sarebbero anche diversi personaggi di punta della Rai e tutti maschili. Tra questi spicca il nome di Marco Liorni, attualmente confermato, secondo i rumors, alla conduzione di Affari Tuoi. Ovviamente però, Liorni è solamente uno dei tanti nomi in ballo a cui ai aggiungono quelli di Pierluigi Diaco, al timone di Io e Te, e Gabriele Corsi.

L’unica che potrebbe subentrare a pieno titolo, a prendere il timone del programma, sarebbe l’amica e collega della Balivo, Francesca Fialdini.

