Difficile in questo momento in cui la lite Alberto Matano-Lorella Cuccarini è ancora così viva pensare al futuro. Certo è che se da un mese almeno si sa che la Cuccarini non verrà riconfermata, e anche vero che bisogna pensare a chi verrà dopo: che fine farà la conduttrice e chi prenderà il suo posto?

Il destino de La Vita in Diretta e di Lorella Cuccarini

Ultimamente quando si pensa a Lorella Cuccarini e al fatto che sarà fuori dal programma condotto negli ultimi mesi, viene inevitabilmente alla mente Antonella Clerici. Nonostante il pubblico fosse tutto dalla parte della conduttrice de La Prova del Cuoco, spesso si è parlato di come progressivamente la rete l’abbia isolata, tanto da affidarle solo la conduzione dello Zecchino d’Oro.

Stranamente negli ultimi giorni si parla del prossimo Zecchino d’Oro proprio in relazione a una futura conduzione di Lorella Cuccarini. Difficile pensare che questa volta le cose potrebbero andare diversamente, ma c’è da pensare anche al colpo di coda della Cuccarini. La lettera in cui attacca Matano ha costretto molti personaggi Rai a schierarsi, chi mettere quindi ora al fianco di un conduttore così “in difficoltà”?

La conduttrice al fianco di Matano

Forse ora la soluzione più praticabile per La Vita in Diretta sarebbe quella di affiancare a Matano qualcuno che con lui ha già lavorato. Prima di approdare al programma pomeridiano, il conduttore ha lavorato al Tg1 dove era molto amato, tanto da essere stato anche difeso dopo gli attacchi da Emma D’Aquino e Costanza Crescimbeni. Che allora la possibilità di una partner per il programma non si trovi proprio tra le giornaliste con cui ha già lavorato con successo?

E perché no, esiste anche un’altra possibilità. Al momento alla guida de La vita in diretta Estate ci sono Marcello Masi e Andrea Delogu. La coppia, stando almeno ai primi commenti, piace molto al pubblico, che però boccia la trasmissione, troppo concentrata sulla cronaca nera risultando forse un po’ pesante per l’aria d’estate che gli italiani iniziano a respirare. E se questo per Andrea Delogu fosse un trampolino per poi arrivare alla conduzione della versione “invernale” del programma? La Delogu piace e anche molto al pubblico.

Chi sarà allora ad affiancare il Alberto Matano?

Non resta che attendere per scoprirlo anche se la Rai potrebbe scegliere di non sostituire Lorella Cuccarini e, tagliando la testa al toro, lasciare solo alla conduzione proprio il giornalista.