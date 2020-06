La prossima stagione televisiva, in partenza quest’autunno dopo la pausa estiva, si prospetta piena di novità e importanti cambi nel palinsesto tv. In casa Rai, dopo l’addio al programma Vieni da me di Caterina Balivo, a prendere il suo posto sarà Serena Bortone con un programma inedito.

Serena Bortone al posto di Caterina Balivo

Secondo quanto anticipato da Tvblog, una delle novità che partiranno nella prossima stagione televisiva potrebbe essere la striscia pomeridiana che inizia dopo la fine del Tg1, alle 14.

Infatti se fino ad ora ad occupare lo spazio era il programma Vieni da me di Caterina Balivo, troveremo da settembre la conduttrice di Agorà, Serena Bortone.

Secondo le prime indiscrezioni il programma si chiamerà Ogni mondo è paese. Il nuovo show sarà suddiviso in 3 parti: fino alle 15 una striscia dedicata a delle interviste, fino alle 15:40 gli approfondimenti informativi e poi, dopo la fiction Il paradiso delle signore, la terza parte sarà invece un notiziario flash che racconterà il nostro Paese.

Insomma un programma particolarmente impegnativo e più lungo del precedente: infatti una volta terminato, verrà data la linea a La vita in diretta di Alberto Matano, che subirà una riduzione di tempi.

L’addio di Caterina Balivo: le sue motivazioni

Serena Bortone lascerebbe così la conduzione della “sua” Agorà dopo molti anni alla guida del programma per una nuova avventura televisiva, lasciando così un posto vuoto che per il momento non ha ancora nomi.

Riguardo invece alla chiusura di Vieni da me, Caterina Balivo aveva espresso i suoi pensieri nel corso di un’intervista a Tv Talk. “A me piacciono le sfide, questa è una sfida meravigliosa – ha detto la conduttrice – Mi sentivo contenta di avere fatto questo grande lavoro, ma penso di non avere più quell’energia per fare un altro anno con Vieni da me”.

Per quanto riguarda il futuro lavorativo, la conduttrice si è detta ottimista: “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai e sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo nulla al momento” aveva concluso.

