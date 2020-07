È tempo di celebrazioni per Caterina Balivo. La popolare conduttrice Rai, attraverso una foto postata su Instagram, ha festeggiato il matrimonio della sorella Sarah. La coppia di sposini, sorridente e mano a mano, viene immortalata dalla conduttrice in uno scatto che ritrae tutta la felicità del momento. E, in allegato, una dedica alla sorella.

Caterina Balivo in festa: le nozze della sorella

Lei ci è già passata nell’agosto del 2014, quando è convolata a nozze con il marito, il manager Guido Maria Brera. Oggi invece è la sorella ad aver compiuto il grande passo.

Caterina Balivo ha preso parte ai fastosi festeggiamenti in occasione del matrimonio della sorella, Sarah, con il suo compagno, Piero Cicconi. La notizia del lieto evento è arrivata direttamente dal profilo Instagram della conduttrice Rai, in cui ha postato una foto delle nozze. In primo piano la coppia di neo-sposi che si tiene per mano, più sorridente che mai: lui con un completo blu scuro e la cravatta, lei con un meraviglioso vestito da sposa e un bouquet di fiori alzato al cielo. A corredo dello scatto, una didascalia in cui la Balivo ha voluto congratularsi con la coppia: “E anche la mia Saretta si è sposata!

@pieribus mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!“.

Quale destino per Caterina Balivo?

Una giornata intensa di festeggiamenti quella vissuta da Caterina Balivo, che ha visto l’affezionatissima sorella compiere il grande passo. Tra un sorriso e un brindisi la conduttrice ha passato una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, in attesa di conferme ufficiali sul suo futuro in Rai. Dopo aver detto addio a Vieni da me, il popolare programma pomeridiano da lei condotto sul primo canale della Tv di Stato, il destino di Caterina Balivo è tuttora incerto.

Resterà in Rai o la sua carriera professionale prenderà pieghe completamente differenti?