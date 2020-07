View this post on Instagram

Questa versione di Battiti che ci apprestiamo a fare è una derivazione nata dell'idea di show avuta in pieno lockdown e pensata per poter essere realizzata anche in condizioni molto restrittive. Immagino che questa edizione speciale di Battiti Live ci permetterà nuovamente di intercettare la voglia di vivere, di lavorare, di condividere le emozioni dei nostri colleghi, del pubblico e degli artisti. E questo grazie all'impulso di vita, alla capacità di sognare e adattarsi anche alle situazioni difficili che c'è in ognuno di noi. Ed è proprio a quella parte di noi che ci siamo rivolti quando abbiamo pensato che anche quest'anno avremmo potuto trovare un modo, una chiave per poter continuare a lavorare, ad esserci costruttivamente con la radio, la tv e con Battiti. Abbiamo fatto tesoro di quanto è accaduto in questi mesi, del valore delle idee, della tecnologia per sentirci connessi e vicini con i nostri cari, amici colleghi, compagni di classe…abbiamo cercato la chiave giusta per portare in tv questo "linguaggio", ormai parte della nostra quotidianita' e ci siamo chiesti: "Osservando tutte le norme di sicurezza e rimanendo coerenti nei valori di sempre, come renderemmo possibile Battiti live oggi? Da qui siamo partiti ed abbiamo subito trovato persone luminose che inizialmente, più o meno reticenti, hanno sposato questo progetto e lavorato affinchè si realizzasse, con tutte le difficoltà del caso. La fase progettuale ed organizzativa è a un buon punto e stiamo per passare a quella più esecutiva. Mettiamoci tutto l'impegno affinchè tutti ci si metta cuore ed il massimo delle attenzioni. Un tempo, "di questi tempi", non avrei ne formulato ne condiviso un pensiero come questo per scaramanzia e altro. Oggi lo faccio per gratitudine e perchè ritengo che ogni momento delle nostre vite meriti di essere vissuto e considerato. Grazie e buon lavoro #nel cuore della musica ! #battitilive2020 #battitilive #vodafonebattitilive @radionorba @norba_online #telenorba @qui_mediaset @elisabettagregoracireal @mariasole_pollio @directorluigi @antoccii