Sono già cominciati i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo 12 settembre con un nuovo cast di grandi nomi.

Tra questi anche Costantino della Gherardesca, che racconta le sue emozioni in preparazione alla difficile performance, e nel frattempo si gode le vacanze.

Costantino della Gherardesca: “Partecipo per vincere”

Il celebre conduttore del reality Pechino Express si dice pronto a questa nuova avventura televisiva. A NuovoTv, come riportato da altri siti, rivela: “Con Ballando mi auguro di diventare meno goffo e di migliorare la mia situazione posturale.

Per me sarà una vera e propria guerra, perché ho avuto diversi incidenti” ha confessato il presentatore.

In effetti Costantino aveva già rivelato di aver avuto 2 incidenti gravi che gli hanno causato danni permanenti alla gamba destra.

“Avverto tutti: è vero che fisicamente parto svantaggiato, ma visto che sono particolarmente competitivo, partecipo per vincere. E spero che la mia ironia mi aiuti con il televoto del pubblico” rivela Costantino, che dice di puntare anche sul suo personaggio per riuscire a vincere.

Le vacanze di Costantino con qualche “sgarro”

Nel frattempo il simpatico conduttore di Pechino Express si sta godendo le vacanze prima della gara, impegnativa anche a livello fisico.

Costantino si trova infatti sulla Costiera Amalfitana a godersi le prime giornate estive, come dimostrato dai numerosi post su Instagram.

In uno di questi, tra l’altro, confessa di lasciarsi andare alle tentazioni, nonostante le raccomandazioni della conduttrice Milly Carlucci. “Noncurante del mio sistema endocrinologico e del fatto che Milly Carlucci vuole che io sia in forma smagliante per Ballando con le stelle, stamattina a Ravello per prima colazione mi sono mangiato una sfogliatella.

Mettetemi una tagliola per volpi in bocca!” scrive divertito Costantino mentre si fa fotografare con in mano una sfogliatella.

Non resta che aspettare settembre per vedere il conduttore nelle vesti di ballerino e osservare se riuscirà ad affrontare con successo i suoi problemi di salute.

Il post di Costantino della Gherardesca durante le vacanze – Instagram

