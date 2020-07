Costantino Della Gherardesca, noto conduttore televisivo, è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Proprio in merito a questa prossima esperienza, Della Gherardesca avrebbe rivelato una complessa problematica legata al suo fisico.

I problemi fisici di Costantino Della Gherardesca

Nel corso di un’intervista rilasciata a Dipiù Tv, Costantino Della Gherardesca ha avuto modo di parlare della sua partecipazione alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Se da un lato il conduttore si è detto entusiasta, dall’altro ha parlato di un disagio fisico che lo affligge da tempo.

In effetti qualche telespettatore di Pechino Express, programma presentato proprio da Della Gherardesca, si è domandato perché facesse difficoltà a camminare.

Per la prima volta, il simpatico conduttore ha svelato la motivazione: “Ho avuto due incidenti abbastanza gravi, uno in montagna e uno in piscina. Ed ora ho danni permanenti alla gamba destra: zoppico un po’. In tv me ne vergogno ed infatti cerco sempre di non dare nell’occhio“.

Tuttavia Della Gherardesca considera Ballando con le Stelle un modo per mettersi alla prova: “Il ballo sarà certamente più complicato e per questo mi sto facendo assistere da un ortopedico.

Sono sottoposto a diversi esercizi che mi preparano in vista del programma“.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle

Come si sa, Ballando con le Stelle, insieme a molti altri programmi, ha subito cambiamenti importanti a causa dell’emergenza Coronavirus. Il talent show sarebbe infatti dovuto cominciare lo scorso 28 Marzo, ma poi lo stato di pandemia ha interrotto ogni produzione. Ad oggi, Milly Carlucci può tirare un sospiro di sollievo: Ballando con le Stelle partirà ufficialmente il prossimo 12 Settembre su Rai 1.

La Carlucci sarà come sempre affiancata dall’amata giuria composta dalla presidentessa Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Costantino Della Gherardesca, ci saranno Barbara Bouchet, Daniele Scardina, Elisa Isoardi, Gilles Rocca, l’artista Holaf, Lina Sastri, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Rosalinda Celentano, Tullio Solenghi e Vittoria Schisano. A tutti loro si è anche aggiunta Alessandra Mussolini, la quale è bersaglio di insulti e polemiche per via proprio della scelta di partecipare a Ballando.

Altri impegni per Costantino Della Gherardesca

In attesa di questa nuovissima esperienza nel programma di Milly Carlucci, Costantino Della Gherardesca non sta di certo con le mani in mano.

Il 43enne si sta infatti occupando, ogni giovedì su Sky Uno, di condurre il programma The Royals – Vizi e virtù a corte. Vista la sua origine nobiliare, Della Gherardesca racconta storie e vicende che descrivono la vita aristocratica.

Ma non solo: il presentatore porterà su Rai 2, a partire dal 6 Luglio, una versione riadatta del suo programma Apri e vinci, il quale prenderà il nome Resta a casa e vinci. Invece che bussare ad ogni porta e far giocare un unico gruppo, Della Gherardesca, dal proprio studio, farà sfidare due famiglie dalle proprie abitazioni.

Tutto qui? In realtà no. Il conduttore è anche in procinto di pubblicare il suo nuovo libro “La religione del lusso“, nel quale ci si chiede se oggi sia ancora possibile parlare di lusso. Insomma, un’estate all’insegna di Costantino Della Gherardesca!

