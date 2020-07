In questo caldo lunedì di luglio la prima serata ci fa tante promesse, con cinema e immancabili appuntamenti fissi, come Il Giovane Montalbano, Made in Sud e Quarta Repubblica. Oggi in tv c’è un palinsesto davvero emozionante.

Come sempre andiamo a scoprire, canale per canale, tutta la programmazione della serata del 20 luglio, tanto sulle reti Rai che su quelle Mediaset.

Il lunedì in Rai

La Rai il lunedì sera offre un’ampia scelta tra fiction di qualità, intrattenimento e cabaret, ma non si fa mancare il cinema. Vediamo nel dettaglio il palinsesto di casa Rai

Le storie del lunedì

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda il secondo episodio della seconda stagione di Il Giovane Montalbano, dal titolo La Stanza Numero 2: qui tutte le anticipazioni sull’episodio.

Nel frattempo Rai 3 alle 21.20 manda in onda un film del 2015, un thriller dal titolo Desconocido – Resa dei Conti. Carlos, direttore senza scrupoli di una banca che ha sempre truffato i suoi clienti, viene allertato da una telefonata. La chiamata giunge mentre l’uomo è in auto con i suoi figli e lo avverte del fatto che il veicolo su cui viaggia è imbottito di esplosivo.

Tante risate su Rai 2

Su Rai 2 come ogni lunedì ci attendono tante risate a partire dalle 21.20. I cominci di Made in Sud si preparano a salire sul palco del Centro di Produzione Rai Napoli, guidati dal trio Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo. Come previsto dalle normative anticontagio non ci sarà presenza del pubblico, in compenso tanta voglia di leggerezza e di svago.

Il lunedì in Mediaset

Sulle reti Mediaset il cinema la fa da padrone il lunedì in prima serata.

Tuttavia non manca il dibattito sui temi di attualità più caldi e discussi. Vediamo subito qual è la programmazione della serata.

Quarta Repubblica, dibattito e informazione

Come ogni lunedì, anche questo 20 luglio, vedrà il giornalista Nicola Porro andare in onda su Rete 4 alle 21.25, al timone di Quarta Repubblica. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione e Porro non si lascia sfuggire l’occasione di discutere con i suoi opinionisti la spinosa questione delle autostrade italiane.

Cinema su Canale 5 e Italia 1

Alle 21.20 Canale 5 trasmetterà invece il film del 2011 di Leonardo Pieraccioni, da titolo Finalmente la Felicità.

Un bel giorno alla porta di Benedetto Toscano (Pieraccioni) bussano i postini di C’è Posta Per Te. A convocarlo è la sua sorella adottiva, Luna, di cui Benedetto non conosceva l’esistenza. Luna, di origini brasiliane è in Italia per lavoro e gli propone un incontro. Luna è interpretata da Adriadna Romero, protagonista di gossip proprio insieme al suo regista Pieraccioni.

Infine su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone, del 2008.

Brendan Fraser si cala nei panni dell’avventuriero Rick ‘O Connell e a Lina (1946), insieme alla moglie Evelyn, interpretata da Maria Bello porteranno a Shanghai un manufatto dai poteri soprannaturali, conosciuto come l’Occhio di Shangri-La, capace di riportare in vita dal mondo dei morti un imperatore sanguinario, Han.