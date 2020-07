Il 7 ottobre 2020 rappresenta una data importantissima per Maria Grazia Cucinotta. In quel giorno l’attrice festeggerà infatti le nozze d’argento con il marito Giulio Violati, con il quale è sposata dal 1995. E, per l’occasione, la coppia ha deciso di compiere un secondo, importantissimo passo.

Maria Grazia Cucinotta: 25 anni di matrimonio con Giulio Violati

Il 2020 rappresenta un anno speciale per Maria Grazia Cucinotta. La popolare attrice italiana, infatti, festeggerà i 25 anni di matrimonio con il marito Giulio Violati il prossimo 7 ottobre. Un traguardo importantissimo che sancisce una stabilità di coppia che non ha conosciuto crisi né rotture nel corso di questi lunghi, lunghissimi anni.

Nonostante alcuni alti e bassi, comunque comprensibili per chi raggiunge il traguardo dei 25, la coppia non ha mai smesso di amarsi e rispettarsi e la solidità del loro rapporto ha permesso loro di raggiungere questo prestigioso traguardo. Dalla loro unione è nata anche una figlia, Giulia, nel 2001: il frutto di un amore che ha permesso loro di costruire una bellissima famiglia. Ma ora per la coppia arriva un ulteriore passo.

Seconde nozze per la coppia: l’annuncio dell’attrice

A raccontarlo è la stessa Maria Grazia Cucinotta che, intervistata dal settimanale Gente, ha annunciato di convolare nuovamente a nozze con il marito. Una decisione presa proprio in occasione delle fatidiche nozze d’argento che i due festeggiano ad ottobre. L’attrice messinese e il marito hanno così voluto riconfermare quanto si erano promessi all’altare 25 anni fa: una scelta a coronamento di un matrimonio celebratosi nel 1995. La Cucinotta non ha aggiunto nulla di più dell’annuncio, confermando di fatto il riserbo e la segretezza che l’hanno sempre contraddistinta quando si tratta di entrare nel profondo della propria vita privata.

Questa volta, però, ha voluto fare un’eccezione annunciando le seconde nozze. Di certo sarà una cerimonia che difficilmente dimenticherà, emozionante così come la prima volta.