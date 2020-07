Di oggi la triste notizia che riguarda la scomparsa di Maria Teresa Lavazza, vedeva del più celebre Emilio Lavazza, scomparso il 16 febbraio del 2010. La vedova dell’imprenditore si è spenta a 82 anni.

Lutto per la Lavazza: morta la “signora Maria Teresa”

Una scomparsa che segna una giornata di lutto all’interno della Lavazza che perde l’illustre figura di Maria Teresa, la vedova dell’imprenditore e colosso Emilio Lavazza. Grande appassionata d’arte e dedita ad attività di volontariato e umanitarie, la scomparsa della donna si fa sentire. Si faticano di fatto a contare le attività portare avanti dalla Lavazza: presidente dell’Adisco dal 1997, nel 2013 l’associazione aveva portato a termine il Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica del Regina Margherita, noto ospedale piemontese.

Tra le sue passioni l’arte e il Bridge

Tra le tante passioni, oltre all’arte, si annovera anche il Bridge. Risale al 2000 la sua nomina di Commissario Tecnico e Capitano della Nazionale Open conferitogli dalla FIGC proprio in occasione di quelle che furono le Olimpiadi di Maastricht. A piangere la scomparsa della donna i figli Giuseppe e Francesca, rispettivamente vicepresidente e board member dell’azienda di famiglia.

Il cordoglio della Regione Piemonte

“Esprimo a nome del Consiglio regionale del Piemonte, il mio cordoglio alla famiglia Lavazza per la perdita della signora Maria Teresa, vedova di Emilio, già presidente della storica azienda del caffè – scrive su Facebook in un lungo post dedicato alla “signora Maria Teresa”, Stefano Allasia, politico e consigliere regionale del Piemonte – Lavazza è uno dei marchi globali che hanno portato il nome del Piemonte e di Torino nel mondo e si è sempre distinta ancora recentemente con il moderno progetto della Nuvola – per la sua creatività, qualità e innovazione.

Desidero anche ricordare il grande impegno personale della signora Maria Teresa nell’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, fondamentale per la ricerca scientifica sull’uso delle cellule staminali per la cura di malattie degenerative“.