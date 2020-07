Cosa vedremo in televisione dal prossimo autunno? Le somme si tirano adesso, quando le maggiori reti, a lungo costrette allo stop a causa dell’emergenza coronavirus, si preparano ad annunciare i programmi della prossima stagione. Se la Rai ha già le idee chiare, tocca a Mediaset accordarsi. I palinsesti dei canali Mediaset comunque sarebbero ormai pronti, rivela Tgcom24 che cita i listini di Publitalia.

In onda su Canale 5

I fan del Grande Fratello Vip possono stare tranquillo, il reality più famoso della tv tornerà e, come l’anno scorso, vivrà di un doppio appuntamento, quello del lunedì e venerdì, orchestrato da Alfonso Signorini.

Ritorna in onda anche Alessia Marcuzzi, che prenderà in mano la nuova edizione di Temptation Island. Ora tocca a Filippo Bisciglia, quindi, che sta facendo un ottimo lavoro con il suo programma, seguitissimo in tv e sui social.

Neanche a dirlo torna anche lo zio Gerry. Il giovedì, infatti, andrà in onda Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti a cui tocca anche il format di Caduta libera. Tu sì que vales torna in onda con la solita squadra formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, come sempre alla conduzione il terzetto formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Torna anche Maurizio Costanzo con il classico Maurizio Costanzo show, e torna anche il classico intramontabile Striscia la notizia.

Le regine della Tv

Non cambia niente per le immancabile regina della televisione Mediaset. Queen Mary, infatti, mantiene i soliti Amici di Maria De Filippi, Uomini e donne e C’è posta per te.

Stesso discorso per Barbara d’Urso che resta al timone di 3 programmi: da Live – Non è la D’Urso, a Pomeriggio 5 fino ad arrivare a Domenica Live.

Le conferme in onda

Italia 1 ripunta tutto su Le Iene show, programma che va sempre benissimo. Rigorosamente confermato anche su Rete4 il solito Nicola Porro con Quarta Repubblica; Mario Giordano con Fuori dal coro, e Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio. Il venerdì torna in onda Quarto grado, amatissimo dai fan, con Gianluigi Nuzzi.