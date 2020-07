Sono davvero tantissime le novità che gli spettatori Rai devono attendersi dalla prossima stagione televisiva della rete che ha presentato il proprio palinsesto. Tante conferme, tante novità e tanti grandi ritorni: da Antonella Clerici, confermata al timone di un nuovo cooking show, ad Alberto Matano confermato a La vita in diretta ma in solitaria.

Rai, tutti i programmi della prossima stagione

La Rai, tra alti e bassi dovuti al lockdown per il Coronavirus, riparte dal proprio palinsesto autunnale che prevede grandissime novità che sicuramente potranno confortare gli spettatori. Come spiegato nel corso della conferenza stampa dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, nell’intento in cima alle priorità di Viale Mazzini c’è e ci sarà, in questo delicato momento delicato per l’Italia, l’informazione.

Ulteriormente rafforzati dunque in autunno tutti quei programmi che anche durante il lockdown hanno fornito una continua e puntuale informazione: si tratta, nello specifico, dei programmi in mano a Eleonora Daniele, Serena Bortone e Alberto Matano. Su quest’ultimo è doveroso soffermarsi specificando come, stando a quanto filtrato dalla conferenza, il conduttore si troverà da solo al timone della ventura edizione de La Vita in Diretta.

Voce che conferma dunque l’esclusione dal programma di Lorella Cuccarini.

Le grandi conferme: Mara Venier, Milly Carlucci, Carlo Conti e Flavio Insinna

Confermati anche i grandi classici nonché cavalli di battaglia della Rai come Domenica In, al cui timone ci sarà nuovamente la “zia” Mara Venier; Tale e quale Show; L’Eredità con Flavio Insinna e Ballando con le Stelle.

La novità: The Voice Senior

Si aggiunge, nell’ampia offerta della Rai in tema di intrattenimento, anche una nuova versione di The Voice, nella fattispecie The Voice Senior.

Una scelta, questa, voluta fortemente dai vertici intenti a portare in scena la fascia d’età più anziana nonché quella più colpita dall’emergenza sanitaria e che ora come ora più necessità di attenzione, conforto e momenti di evasione.

Il ritorno di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno

Torna, per la gioia dei tantissimi fan, anche Antonella Clerici: non uno scoop ma un ulteriore conferma. La conduttrice sarà infatti al timone di un nuovo programma fresco di penna, È sempre mezzogiorno. Un cooking show in onda nel daytime.

Festival di Sanremo 2021: il sì di Amadeus e Fiorello ma non sarà a febbraio

Un capitolo a parte lo merita invece la ventura edizione del Festival di Sanremo, la 21esima.

Di oggi la conferma, o meglio, la ri-conferma: sul palco dell’Ariston ci sarà nuovamente la coppia dei record formata da Amadeus e Fiorello. Come spiegato da Coletta però, sarà un’edizione che subirà un leggero spostamento in scaletta: la 71esima edizione avrà presumibilmente luogo a marzo e non come canonicamente previsto a febbraio. Ma le novità per Amadeus e il Festival non finiscono qui: si prevede infatti una seconda serata il giovedì in cui Amadeus si occuperà, sotto gli occhi dei telespettatori, di selezionare i cantanti.

Arriva da Mediaset anche Maria De Filippi

Storia del tutto diversa invece per una serata sui generis appositamente studiata e voluta dai vertici. Avrà luogo infatti un evento molto importante sulla Rai il prossimo 25 novembre. Non una data casuale ma quella indicata come giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per l’occasione arriveranno in Rai volti importanti della televisione come quello di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, chiamate ad orchestrare lo show.

Approfondisci

Rai, i programmi di Lorella Cuccarini, Clerici e Paola Perego

Antonella Clerici torna in Rai: in autunno sul primo canale

Lorella Cuccarini pronta ad una nuova esperienza in Rai con un nuovo collega