Dopo diverso tempo lontana dagli schermi e senza un suo programma, Antonella Clerici tornerà questo autunno in grande stile.

La conduttrice sarà al timone del nuovo programma La casa a mezzogiorno, ma, secondo quanto fatte trapelare da Tvblog, anche del talent The Voice, con un format tutto nuovo: i protagonisti saranno infatti “senior”.

Antonella Clerici alla conduzione del talent The Voice?

Secondo le indiscrezioni del noto portale, la celebre presentatrice sarebbe stata scelta come prossima conduttrice per un nuovo esperimento in Rai: riportare il programma The Voice su Rai 1.

Il programma veniva infatti tramesso nella versione originale sugli schermi di Rai 2, ma le ultime edizioni, tra cui quella condotta da Simona Ventura, non avevano ottenuto il successo sperato in termini di ascolti.

Il nuovo show, capitanato dalla Clerici, subirà una modifica: il format sarà infatti The Voice Senior. I protagonisti della gara saranno infatti non più giovani talenti in cerca di successo, ma over 60enni.

Lo show è ancora in preparazione, tanto che i coach non sono ancora noti, ma il programma, che dovrebbe andare in onda tra novembre e dicembre in prima serata, durerà 5-6 puntate.

Antonella Clerici ritorna nella fascia di mezzogiorno

Il nuovo talent musicale non sarà l’unico impegno che attende Antonella questo autunno, infatti Antonella Clerici tornerà su Rai 1 nella fascia di mezzogiorno.

Dopo la chiusura de La prova del cuoco, condotta negli ultimi anni da Elisa Isoardi, Antonella si riappropria della sua fascia oraria con La casa a mezzogiorno. Il nuovo programma sostituirà così la storica trasmissione di Rai 1 rimanendo sempre nell’ambito culinario prima di dare la linea al Tg1.

La conduttrice quindi, dopo diversi anni di fermo e l’apparizione sul palco dell’Ariston per l’ultimo Festival di Sanremo, sarebbe quindi pronta al suo ritorno in tv con un doppio impegno: chissà se riuscirà a riportare i 2 format al successo dopo qualche anno di risultati non brillanti?

Approfondisci

Tutto su Antonella Clerici

Antonella Clerici stupisce tutti con una foto della figlia Maelle