Cosa succederà il prossimo autunno sui canali della Rai? L’estate passerà sempre più in fretta e presto il freddo riporterà i telespettatori sul divano di fronte alla televisione, pronti per il palinsesto autunno-inverno.

Il futuro di Lorella Cuccarini e Antonella Clerici

Nelle ultime settimane in molti hanno visto delle somiglianze tra il percorso in Rai toccato alla Clerici e alla Cuccarini. Dopo l’uscita di scena “col botto” della Cuccarini da La Vita in Diretta, pare che per lei si prospetti, al fianco di Carlo Conti, la conduzione della finale dello Zecchino d’Oro che andrà in onda in prima serata.

Anche alla Clerici, una volta sancito il divorzio dalla Prova del Cuoco era toccata la stessa cosa, coincidenze?

In ogni caso, il futuro di Antonella Clerici pare possa tornare ad essere luminoso. Stando a quanto rivela AdnKronos, la Rai avrebbe deciso di affidarle la conduzione in day time del programma E’ sempre mezzogiorno, dove la conduttrice incontrerà chef e amici. Insomma, un programma completamente nelle note della Clerici. Non solo, la bionda conduttrice ottiene anche il talent show The Voice senior, che vedrà come protagonisti dei cantanti over 60.

Un ritorno in grande stile, insomma.

Amadeus, Gigi Marzullo e Nunzia De Girolamo

Dopo il grande successo ottenuto al fianco di Fiorello al Festival di Sanremo, Amadeus continua sulla stessa linea, si potrebbe dire. Per lui la conduzione di Sanremo giovani, e di Ama Sanremo, programma dedicato alla selezione dei cantanti che parteciperanno a Sanremo Giovani.

Per i fan di Gigi Marzullo c’è una bella notizia. Dal venerdì alla domenica, sarebbero confermati gli spazi dedicati alle sue interviste: niente pensione quindi per il conduttore noto per le sue domande.

L’autunno vedrà l’esordio di Nunzia De Girolamo alla conduzione di un nuovo programma. Stando a quanto rivela AdnKronos, la trasmissione potrebbe chiamarsi Ciao Maschio: una serie di ospiti uomini e tematiche di attualità.

Il ritorno di Paola Perego

C’è un altro grande ritorno in Rai, quello di Paola Perego a cui sarebbe stato affidato Il filo rosso che andrebbe in onda il sabato pomeriggio e pare che racconterà il rapporto tra nonni e nipoti.

‘Uno Mattina’ sarà affidato ad una nuova coppia di giornalisti interni: Monica Giandotti per la rete e ancora non si sa precisamente chi per la testata.

Confermato anche l’arrivo di Serena Bortone a Rai1 per condurre un programma nel pomeriggio dal titolo ‘Ogni mondo è paese’ tra attualità e costume.

