L’icona del rap Nicky Minaj ha dato un grande annuncio in pompa magna: con 4 foto d’autore ha ufficializzato la sua gravidanza.

La star è infatti in attesa del primo figlio, a 37 anni.

Primo figlio per Nicky Minaj

Capelli cotonati blu, mega plateau ai piedi, perline ed autoreggenti bianche: con un look del tutto in linea con il suo stile inconfondibile, Onika Tanya Maraj (questo il suo nome all’anagrafe) ha esibito un pancione che fa presupporre un parto imminente.

Su Instagram sono apparse 4 foto, di cui una scattata dal fotografo e regista David LaChapelle: in due indossa bikini e parrucca bionda, in una è in capelli blu da fata turchina, mentre nell’ultima appare come una sorta di madre natura.

Lei si è autodefinita, nell’immagine, “Vergine Maria”, ed in effetti il suo corpo è coperto da un velo bianco che la fa assomigliare a una creatura angelicata. Nelle caption la rapper esprime tutta la sua felicità: “Amore. Matrimonio. Carrozzina. Traboccante di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri”.

In realtà, alcuni cenni alla gravidanza erano già stati fatti i precedenti video da parte della rapper, ma la stessa non aveva ancora mostrato il pancione.

Uno dei post pubblicati sui social di Minaj

Nicky Minaj, chi è il marito Kenneth Petty

Il fortunato padre del primogenito di Minaj è Kenneth Petty, marito della cantante. Anche Petty è un rapper ed i due sono sposati dal 21 ottobre 2019. Petty e Minaj si sono conosciuti durante l’adolescenza, periodo nel quale avevano già avuto una relazione, per poi incontrarsi di nuovo da adulti.

Petty ha un passato burrascoso alle spalle: è stato in precedenza condannato per rapina, aggressioni e tentato stupro, tanto da aver passato 7 anni in carcere.