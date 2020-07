Già da tempo circolavano voci su un possibile allontanamento tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La notevole differenza di età, ben 45 anni, aveva attirato sulla coppia notevoli critiche, ma le indiscrezioni su una crisi erano state smentite dai diretti interessati. In alcuni post su Instagram Nicola Vivarelli è ora ritornato sull’argomento, parlando apertamente del fatto che sarebbe Gemma Galgani a non accettare più i suoi inviti.

Il rifiuto da parte di Gemma Galgani

Con un post enigmatico il giovane modello aveva alimentato i dubbi dei fan: “Giornata relax, solo in compagnia di amici, buon inizio settimana a tutti”.

Sottolineare il fatto di essere “solo” non è sembrato casuale, tanto che molti follower si sono interrogati sul motivo dell’assenza di Gemma Galgani. In una storia su Instagram, Vivarelli ha poi approfondito il suo pensiero, facendo capire di essere consapevole delle difficoltà che sta attraversando la relazione: “Io sono qui, invitato a casa di un amico, un posto meraviglioso. Ovviamente vi domanderete e mi domanderete, come avete già fatto in passato molte volte, come mai Gemma non sia con me”.

Il motivo sembra essere legato ad un vero e proprio rifiuto da parte di Gemma Galgani: “Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa – ha continuato Vivarelli – Ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Però purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuol venire attualmente, quindi io più che invitare non so che fare”.

Le precedenti dichiarazioni di Gemma Galgani

Questo rifiuto è abbastanza sorprendente se si pensa all’intervista di alcuni giorni fa, in cui la Galgani aveva parlato di come la relazione stesse proseguendo anche dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne.

Non facendo mistero di alcune problematiche, come quelle legate alla distanza, la storica protagonista della trasmissione di Maria De Filippi si era detta comunque ottimista: “In questo momento c’è maggior possibilità di sentirci e vederci con una certa serenità – aveva dichiarato al magazine di Uomini e Donne – Dalla fine dell’ultima puntata, ci siamo visti a Roma e continuiamo a sentirci”.

