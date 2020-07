La chiave e il contesto sono assolutamente ironici ma le stoccate si fanno notare comunque. Uno scambio di battute che non passa in sordina quello sopraggiunto in chiusura di Made in Sud, la cui ultima puntata è andata in onda il 20 luglio. Al timone del programma, fino alla fine, c’è sempre stato Stefano De Martino, al centro di un botta e risposta divertente e per certi velenoso con il comico Peppe Iodice.

Stefano De Martino: l’ironia diventa aspra a Made in Sud

Se si può ridere di tutto, in quel di Made in Sud si può ridere anche della fine di un amore con annessi dettagli su presunti tradimenti e diverbi.

E proprio questo è accaduto in quel di Made in Sud tra Stefano De Martino, recentemente assoluto protagonista del gossip dopo la rottura (nuovamente) da Belén Rodriguez, e il comico Peppe Iodice. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stato lo sketch finale, a chiusura del programma che si appresta a chiudere i battenti per le vacanze estive. A suggerire l’ironia al comico sono state le vicende amorose che hanno travolto Stefano De Martino, sul quale le voci ormai si sprecano.

Dal presunto (e smentito) tradimento di Belén con Alessia Marcuzzi al presunto riavvicinamento con l’ex, la cantante Emma Marrone.

L’ironia sul presunto riavvicinamento a Emma Marrone

“Fratimo, ti devo parlare – ha chiosato Peppe Iodice – È l’ultima puntata di Made in Sud, poi comincerà un’estate rovente per te. Io ho paura perché ci perdiamo di vista, tu fai le scorribande con le vrenzole sulle barche“. Poi, sempre il comico, infila il dito nella piaga alludendo ad un presunto riavvicinamento tra Stefano De Martino e Emma Marrone: “Io ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato – accusa il comico – Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?”.

Forti le risate di Stefano che nonostante l’ironia venga fatta sulla sua personale vita privata, la prende alla leggera lasciandosi però scappare anche un commento che ha il tono di essere tutta una frecciatina.

La stoccata alla mamma di Belén: ironia o veleno?

Il comico infatti, immediatamente dopo, ha alluso al fatto di aver sentito fintamente al telefono la suocera di De Martino, la mamma di Belén Rodriguez.

“Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata Rodriguez“, ha commentato il comico sentendosi però rispondere in maniera del tutto piccata da De Martino. “Ma cambia numero, senti a me“, le parole di De Martino che sembrano celare una velata punta di acidità nei confronti della donna sebbene il tono sia sempre stato, anche in questo caso, ironico.

Se si può ridere di tutto, con l’ironia si può dire di tutto?

