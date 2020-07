Vuoi che uno spot possa essere galeotto? In questo caso verrebbe da dire: tempismo perfetto per conoscere una nuova persona. Ovviamente il riferimento non è casuale: parliamo infatti di Diletta Leotta, la conduttrice televisiva grande appassionata di calcio, e non solo per lavoro, che dopo quella che sembra essere la rottura ufficiale da Daniele Scardina, si è consolata con una cenetta apparentemente “intima” con l’asso del calcio, Zlatan Ibrahimovic.

Leotta e Ibra: galeotto fu lo spot?

Che tra i due ci sia dell’intesa era chiaro e lo si percepiva già dallo spot che i due hanno girato insieme per BuddyFit.

Occhiate, ammiccamenti e un buon feeling che al principio sembrava dovesse rimanere tale solamente per scherzo e lavoro davanti alla cinepresa. Qualcosa però fa presupporre che quel feeling sui cui si è subito ricamato tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta possa evolversi in qualcosa di più, o almeno, questo è quello che in molti caldeggiano.

La coppia beccata a cena fuori

Tanto ha fatto sorridere un secondo video apparso sul profilo Instagram della Leotta, un Tik Tok divertente girato anche questo con il calciatore e una didascalia (“Zlatan approva“) per molti fraintendibile.

Cosa approva davvero Zlatan? E soprattutto, approva per gioco o sul serio?

A rincarare la dose ora ci sono anche le parole del settimanale Chi che sembra aver beccato la “strana coppia” fuori a cena: ” È ufficialmente crisi, invece, tra una coppia nata esattamente un anno fa : quella composta dalla conduttrice Diletta Leotta e il pugile Daniele “King Toretto” Scardina – scrivono sul magazine per poi aggiungere l’allusione ad un nuovo probabile flirt della conduttrice DAZN – Lui è partito con gli amici per Ibiza, lei per la Sicilia, ma prima si è consolata andato a cena con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic“.

È il caso di dire: chi sa qualcosa che parli ora prima che sia troppo tardi per lo scoop!

Il post pubblicato da Chi che mostra la copertina del nuovo numero con uno spazio dedicato a Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic fuori a cena. Fonte: Instagram

