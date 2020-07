Una lunga serie di “sfortunati eventi” per Diletta Leotta se arrivasse conferma dell’ultimo scoop rosa che la riguarda da vicino. Sembra infatti che la conduttrice televisiva, dopo aver dovuto affrontare i ladri appena un mese fa, debba fare ora i conti con quella che sarebbe la rottura della sua relazione con il pugile Daniele Scardina.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: amore già al capolinea?

Non troppi mesi sono trascorsi prima del gossip che vuole già naufragata la relazione tra Daniele Scardina, pugile noto sul ring come King Toretto, e la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta.

A lanciare l’indiscrezione sui due è il settimanale Nuovo che non aggiunge alcun dettaglio in merito.

I dettagli sui social

A rimostranza che tra i due le cose non funzionerebbero proprio così bene sarebbe la prolungata assenza di foto di coppia dai social dei due. Sul profilo della bella siciliana l’ultimo scatto insieme al compagno risalirebbe a ben 12 settimane fa, in pieno periodo di quarantena per il Coronavirus. L’ultimo scatto sul profilo di lui invece risalirebbe al 5 luglio scorso, controcorrente dunque alle lingue lunghe che vedono la coppia scoppiata negli ultimi 10 giorni.

Uscita la notizia sulla loro presunta rottura, né Diletta Leotta né Daniele Scardina avrebbero confermato o smentito la notizia.

Intanto la “consolazione” con Zlatan Ibrahimovic

Non è dunque dato sapere al momento se la coppia esista ancora o sia già sfumata dopo poco più di un anno di frequentazione con i primi calori dell’estate del 2020. Intanto, ai tanti follower dell’amata e seguitissima conduttrice, non resta che deliziarsi nell’attesa con il suo recentissimo video pubblicato sui social che ha generato valanghe di commenti.

Si tratta di uno spot dove la Leotta la fa da protagonista insieme a Zlatan Ibrahimovic: un siparietto comico che ha conquistato in meno di 7 giorni oltre 1 milioni di like.

