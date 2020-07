Antonella Elia tiene banco a Temptation Island dove sta vivendo la sua avventura, o meglio “il suo viaggio nei sentimenti”. Presto il pubblico vedrà come finirà tra lei e il suo compagno Pietro Delle Piane. Intanto però parla di lei un altro famoso ex, Marco Senise, noto soprattutto per la sua partecipazione al programma Forum.

Marco Senise: lettera per Antonella Elia

Marco Senise ha inviato una lettera pubblicata sul giornale DiPiù e indirizzata proprio alla ex Antonella Elia. Nocciolo della questione sarebbe la volontà della Elia di minimizzare il loro flirt e anche di mantenere le distanze dall’ex che sottolinea di non ritenerla affatto un errore.

“La verità è che sei una donna lunatica“, scriverebbe Senise riportato da Fanpage. “È stato un errore averti conosciuto? Per me no, e nemmeno per te…Comunque non ho risentimenti nei tuoi confronti… E se un giorno dovesse finire con Pietro, il tuo attuale fidanzato, anche lui verrà marchiato come un errore?“, si chiede Senise. L’ex opinionista di Forum cerca di spiegare la sua posizione: “È stata una simpatica passione di gioventù che hai etichettato pubblicamente come un errore e mi piacerebbe proprio chiederti il perché“.

Antonella Elia a Temptation Island

Intanto per Antonella Elia a Temptation Island sembrava andare tutto bene. Il compagno, Pietro Delle Piane, non stava assolutamente impensierendo la showgirl ma le cose sembrano essere velocemente cambiate. Nelle anticipazioni della prossima puntata, che andrà in onda giovedì, la Elia sembra decisamente più sconvolta che nelle scorse puntate. “A giudicare dalla reazione di Antonella si prospetta una quarta puntata sconvolgente!“, scrivono sul profilo social ufficiale del programma.

