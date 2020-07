Tante serie tv, tanta azione e informazione e l’immancabile appuntamento con Chi L’Ha Visto? che riprende un caso di 6 anni fa. Senza dimenticare poi la seconda puntata del nuovo ciclo di Superquark: tutto questo è il mercoledì in tv, tra le reti Rai e quelle Mediaset

Vediamo allora qual è la programmazione del 22 luglio, canale per canale e programma per programma: ecco tutte le anticipazioni.

Il mercoledì in Rai

Il mercoledì in Rai non delude, con i suoi protagonisti e i suoi appuntamenti tanto attesi per tutta la settimana.

Di seguito li passiamo in rassegna uno per uno.

I grandi protagonisti del mercoledì in Rai

Su Rai 1 alle 21.25 Piero Angela ci porta in viaggio dall’altra parte del mondo fino all’Asia con Superquark, per poi tornare in Italia, in Sicilia a Stromboli e gli affascinanti fenomeni delle sue eruzioni che che attirano turisti e curiosi da tutto il mondo. Ospite della serata è Rossella Li Vigni, con cui si parlerà di mammografia in 3D.

Su Rai 3, invece, la padrona di casa è Federica Sciarelli che alle 21.20 torna per la penultima puntata di Chi L’Ha Visto?

In questa puntata si torna a parlare di Alessandro Sebastiano e Luigi Cerreto, scomparsi dalla provincia di Caserta nel 2014 a Siracusa, dove lavoravano come badanti.

La serie tv del mercoledì in Rai

Infine su Rai 2 alle 21.45 vanno in onda 2 episodi di della sedicesima stagione di NCIS. Il primo dal titolo Omicidio All’Equatore: in mare aperto viene avvistato i corpo senza vita del Secondo Capo Scelto Allston. Gibbs dà il via alle indagini sulla sua morte e la squadra trova, dopo alcuni esami sul cadavere, tracce di anfetamina.

A seguire l’episodio Orsi e Cuccioli.

Il palinsesto Mediaset

La Mediaset punta sulle serie tv e le prime tv. Ma non manca l’azione e l’adrenalina allo stato puro con Steven Segal su Rete 4. Ora scopriamo tutte le chicche su quanto ci attende stasera.

Le serie del mercoledì in Mediaset

Su Canale 5 alle 21.20 va in onda in prima serata la terza puntata della serie tv Come Sorelle. Per l’omicidio Tekinviene accusato Sinan, che presto sarà rilasciato per assenza di prove.

Menter Cahide promette di sposare Cemal a patto che lui lasci in pace le sue figlie Cilem e Azra si scontrano in un ristorante.

Su Italia 1 invece alle 21.15 sono previsti 3 episodi di di Chicago Fire. Nella prima puntata, Una Famiglia le cose tra Severide e Stella si fanno tese. Nel frattempo la fidanzata di Cruz, Chloe, resta ferita. Nel frattempo la relazione tra Casey e Naomi va avanti e lui decide di accompagnarla per un servizio.

Steven Segal su Rete 4

Alle 21.20 su Rete 4 va in onda Ticker, film d’azione del 2001. Le strade di San Francisco bruciano, a causa di una banda di dinamitardi, fino a che un detective non ne arresta un membro.

L’ira del loro leader si scatena e minaccia numerosi attentati, se non verrà rilasciato. Toccherà al capo degli artificieri, Steven Segal, intervenire.