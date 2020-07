La ballerina Samanta Togni aveva già in passato dichiarato di non voler più far parte di Ballando con le stelle dopo molti anni di partecipazione alla trasmissione. Ora per la professionista si apre un nuovo capitolo, sempre in televisione: Samanta vestirà infatti i panni di conduttrice in I Fatti Vostri, al fianco dello storico Giancarlo Magalli.

Samanta Togni alle prese con la conduzione su Rai 2

L’ex protagonista di Ballando con le stelle esprime su Instagram tutta la sua gioia per questo nuovo impegno televisivo. “Un anno di grandi cambiamenti… su tutti i fronti”, scrive nella didascalia del post.

“Tanta felicità ed immensamente grata per questa grande opportunità in un differente ruolo, al fianco di un veterano nonché maestro della televisione italiana Giancarlo Magalli. Nuova avventura e tanta voglia d’imparare! Sono prontissima!” afferma decisa la professionista.

Insomma Samanta non riesce a trattenere l’emozione per questo risultato importante, come testimonia anche nelle sue storie di Instagram. “Pian pian come le formichine mi sto prendendo delle belle soddisfazioni di cui sono felicissima. Speriamo di continuare nella giusta strada e di lavorare bene” confessa la futura conduttrice.

Il post di felicità di Samanta Togni – Instagram

Samanta Togni dice addio a Ballando con le stelle

Sempre rispondendo alle domande dei follower, commenta anche la sua uscita dallo storico programma ballerino di Rai 1. “Molti mi chiedono perché non farò più Ballando… penso che nella vita ci sia un tempo per tutto… e per me ‘s’è fatta una certa...'”, racconta ironica Samanta.

E inoltre aggiunge: “Io guarderò sicuramente Ballando e sarà strano guardarlo dal di fuori, ma lo guarderò con grande curiosità e già da ora voglio fare un grosso in bocca al lupo con il cuore a tutti quanti” dice in vista della prima puntata del talent che andrà in onda il prossimo 12 settembre.

Per quanto riguarda I Fatti Vostri, invece, la trasmissione di Rai 2 ripartirà il 14 settembre e al fianco della bella ballerina troveremo Giancarlo Magalli, Umberto Broccoli, Paolo Fox e Massimo Morico.

