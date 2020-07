Tra poche ore andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e sul web già impazzano i video ufficiali con le anticipazioni della serata. Avevamo lasciato Lorenzo Amoruso arrabbiato per il comportamento della compagna Manila Nazzaro; Andrea sempre più in crisi per il comportamento di Anna che sta cercando apertamente, ormai, di spingerlo ad avere un figlio. Antonella Elia sembrava l’unica ad avere la situazione sotto controllo, ma Pietro Delle Piane sembra aver ribaltato le convinzioni della showgirl.

Lorenzo Amoruso arrabbiato con Manila Nazzaro

“Cosa avrà visto Lorenzo per avere questa reazione?

“, si legge sul profilo ufficiale di Temptation Island scorrono le immagini di un Lorenzo Amoruso sempre più in crisi. Qualcosa ha portato al limite l’ex calciatore che dice: “Vado fuori di capoccia, mamma mia“.

Andrea e Anna

Anna vuole un figlio e Andrea no. Il tema del contendere nella coppia è questo, ma i social si sono già schierati in favore di Andrea, contrariati dall’atteggiamento di Anna che sembra disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole, anche a far star male l’uomo di cui si dice innamorata.

Andrea soffre e sembra essere a un passo dal cedere: “‘Ognuno per la sua strada’ Andrea ha già preso una decisione?“. Scopriremo questa sera cosa è accaduto.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

All’inizio del programma per Antonella Elia a Temptation Island sembrava andare tutto liscio. Il compagno, Pietro Delle Piane, sembrava vivere la sua esperienze nel massimo rispetto della coppia, ma forse le cose sono cambiate. Nelle anticipazioni della prossima puntata la Elia sembra decisamente sconvolta di fronte a dalle immagini che le mostra la redazione del programma: “A giudicare dalla reazione di Antonella si prospetta una quarta puntata sconvolgente!

“, scrivono sul profilo social ufficiale del programma. Non resta che attendere la puntata.

