Durante la rubrica Dillo a Katia, parte del programma Io e Te, nel risponde alle domande di spettatori e spettatrici, Katia Ricciarelli ha ammesso di essere gelosa.

Questa sua confessione ha subito risvegliato la curiosità del conduttore Pierluigi Diaco, che non ha perso l’occasione per provare a saperne di più sulla Ricciarelli, insistendo fino a quando Katia non lo ha gelato.

Diaco irriverente con la Ricciarelli

Nelle settimane trascorse si è visto crescere sempre più il rapporto tra Pierluigi Diaco e la Ricciarelli. Più volte il conduttore ha punzecchiato la cantante, corteggiandola scherzosamente o chiedendole i suoi segreti più intimi, dimostrando sempre di voler conoscere e far conoscere meglio a tutti la Regina della Lirica, sempre elegantissima, compunta e molto riservata.

Pierluigi Diaco non si è lasciato sfuggire l’occasione di punzecchiare la Ricciarelli neanche oggi, quando durante la rubrica Dillo a Katia è arrivata una lettera da parte di una spettatrice che ha scucito una nuova confessione a Katia.

“Sono gelosissima, andavo a frugare nelle tasche“

La spettatrice nella lettera chiedeva consiglio riguardo alla sua relazione amorosa, non sapendo più come gestire la gelosia del compagno.

A questo punto, nel rispondere alla richiesta di aiuto, Katia Ricciarelli ha fatto una riflessione sulla gelosia, dicendo che spesso è una bestia strana, che può prendere a chiunque.

Diaco l’ha quindi subito incalzata volendo sapere se lei è una persona gelosa, e Katia ha subito risposto: “Io gelosissima, uhh mamma mia! Andavo a frugare nelle tasche delle giacche, andavo a vedere il telefonino… Tutto guardavo! Origliavo…”.

“Mi piace molto che l’uomo sia geloso“

Il conduttore è rimasto davvero stupito da questa ammissione della Ricciarelli, tanto che le ha confessato: “Ti sto conoscendo meglio, non sapevo questo aspetto di te e della gelosia, non pensavo lo fossi!

“.

Katia ha ribadito la sua gelosia ed ha aggiunto: “Mi piace molto che l’uomo sia geloso. Però quando si arriva ad essere in maniera assurda gelosi diventa pesante“.

Diaco insiste ancora, la Ricciarelli sbotta esasperata

Il discorso si è chiuso qui, ma evidentemente Diaco non era ancora soddisfatto.

Mentre la cantante presentava il brano lirico che ha deciso di mandare in onda oggi, descrivendo la Carmen come una donna passionale ma anche fedelissima nel momento in cui trova l’amore, il conduttore l’ha guardata con fare ammiccante, fino a quando la Ricciarelli ha esclamato esasperata: “Ma che devo di’?

Che non ho mai tradito?! Sì, non ho mai tradito! Basta!“

Diaco stupito dalla reazione esagerata di Katia, le ha domandato divertito: “Quando entro nel tuo mondo interiore ti scaldi, come mai?“.

La cantante ha cercato di sviare tornando a parlare della Carmen, ma Diaco ha ancora insistito, strappando però una risata alla Ricciarelli, che ha chiuso definitivamente la discussione “Dopo ci vediamo e prendiamo un aperitivo” rimandandola ad un momento più idoneo, lontano dalle telecamere.

