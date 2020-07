Comincia un nuovo giovedì e oggi in tv i palinsesti sono davvero ricchi di grandi appuntamenti dal cinema al docu-reality, come Temptation Island che ormai è entrato nel vivo, passando per le serie tv come Hawaii Five-0.

Andiamo a scoprire, canale per canale, sia sulle reti Mediaset che su quelle Rai, qual è la programmazione di questo 23 luglio.

Cosa accade in Rai

Patti Pravo grande protagonista su Rai 3, mentre su Rai 1 si accendono i riflettori del cinema con un film che vede tra i protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi.

E sul secondo canale, l’immancabile appuntamento con e serie tv.

Le storie del giovedì in Rai

Il film Nessuno Mi Può Giudicare è un film de 2011 diretto da Massimiliano Bruno, e andrà in onda giovedì sera alle 21.20 su Rai 1. Protagonista del film è Alice, interpretata da Paola Cortellesi, una donna rimasta vedova che eredita una montagna di debiti dal defunto marito. Così, dai quartieri della Roma bene, Alice è costretta a trasferirsi in un quartiere e si improvvisa escort. Ma l’amore ci mette lo zampino quando conosce Giulio, che ha il volto di Raul Bova.

Su Rai 2 invece va in onda l’episodio numero 9 della ventesima seria Hawaii Five-0, dal titolo Storia Di Una Calibro 38. Spunta una misteriosa calibro 38 acquistata da un teenager, alla quale sembrano essere collegati, diversi omicidi e non solo. Con l’arma ritornano a galla fatti del passato di Tani, Danny e McGarrett.

Le replice di In Arte…

Dopo Gianna Nannini tocca a Nicoletta Strambelli, In Arte… Patty Pravo, raccontarsi a Pino Strabioli. L’ex ragazza del Piper e il giornalista viaggeranno tra Roma, Venezia e Londra, alla ricerca delle sue radici artistiche, partendo dall’infanzia, passando per gli amori, i modelli e le scelte fatte.

Il giovedì sera in Mediaset

Mediaset ha un ventaglio vario di proposte, dal teatro con I Legnanesi a Temptation Island, passando per il cinema. Ecco, canale per canale la programmazione di questa sera.

Le storie del giovedì in Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 ritroviamo I Legnanesi con un nuovo spettacolo, 70 Voglia Di Ridere C’è, lo spettacolo con il quale la compagnia ha celebrato i suoi primi 70 anni.

Stavolta la famiglia Colombo si arricchisce e cambia vita, trasferendosi nei quartieri alti.

Su Italia 1, invece, alle 21.30, ad una settimana di distanza dall’Alba del Pianeta delle Scimmie, va in onda Apes Revolution. Cercando una cura per l’Alzheimer è stato creato un virus, mortale per gli uomini ma che accresce l’intelligenza nelle scimmie, che si organizzano in vere e proprie colonie. Una di queste accoglierà uno scienziato…

Temptation Island

Su Italia 1 torna Filippo Bisciglia, con le sue coppie messe alla prova dalle tentazioni. Alle 21.20 Temptation Island mostra l’intensificarsi delle tensioni tra Manila Nazzaro, ex Miss Italia e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Il nodo viene al pettine: lui sembra deciso a non lasciare Firenze per trasferirsi a Roma.