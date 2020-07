È successo a Booneville, cittadina dell’Arkansas. Kaylee Petchenik, 21 anni, madre di due bambine di 3 e 1 anno si era addormentata in casa dopo essere tornata dal lavoro. È in quel momento che si sarebbe consumata la tragedia: le due figlie sono riuscite ad uscire dall’abitazione e chiudersi nell’auto della madre parcheggiata poco fuori. Il forte sole e l’alta temperatura sono stati fatali per la piccola di 3 anni che non ce l’ha fatta, mentre la sorellina è ricoverata all’ospedale di Little Rock in condizioni gravissime. Un caso simile a quanto accaduto solo un mese fa.

La polizia sta indagando sulle dinamiche della tragedia

Secondo quanto riportato da Abc News, la polizia locale sta svolgendo delle indagini per capire come le bambine siano riuscite ad entrare nell’auto e non siano più riuscite ad uscire. La madre ha dichiarato di essere certa di aver chiuso la porta di casa a chiave prima di coricarsi. La 21enne ha chiamato la polizia non appena si è accorta della scomparsa delle figlie: è stato proprio uno degli agenti intervenuti sul luogo a ritrovare le piccole svenute sul sedile posteriore dell’auto.

È l’11esimo caso da inizio anno negli USA

Questo è l’11esimo caso di morti in auto per colpi di calore dall’inizio del 2020. Come riportato dal Daily Mail, stando ai dati registrati dal Servizio Meteorologico Nazionale di Tulsa, quel giorno la temperatura avrebbe toccato circa i 38 gradi. Con una temperatura di 35 gradi ci vogliono solo 30 minuti perché l’interno di una vettura raggiunga i 54 gradi. Un medico ha spiegato ai microfoni dell’Abc che per i bambini simili temperature sono altamente più nocive che per gli adulti: “Il corpo di un bambino si surriscalda dalle 3 alle 5 volte più velocemente rispetto a quello di un adulto, non ha la capacità di adattarsi e reagire a simili temperature”.

Raccolta fondi per il funerale della piccola vittima

Una pagina GoFundMe è stata aperta per aiutare la madre a pagare le spese del funerale della piccola di 3 anni. In pochi giorni sono già stati raccolti 3.000 $.

