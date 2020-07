In attesa della stagione televisiva autunnale, continuano i rumors in merito ai concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre in prima serata su Canale 5. Dopo il primo nome di spicco, trapelato e non confermato, ovvero quello di Elisabetta Gregoraci, il settimanale Nuovo ha rilanciato la notizia bomba sulla possibile partecipazione di Patrizia De Blanck. Un’edizione, la prossima, che si tinge di nobiltà e alta tensione.

Patrizia De Blanck al GF Vip

La notizia, rilanciata da diversi siti di gossip, è ancora in cerca di conferma, vedrebbe la contessa protagonista di punta della prossima edizione.

A rivelarlo, una fonte molto vicina alla nobildonna che avrebbe svelato il compenso richiesto e altri dettagli, compresa la compresenza nel programma della figlia Giada.

Una contro tutti

Patrizia De Blanck avrebbe il ruolo di antagonista, una contro tutti mantenendo così alta la tensione all’interno della Casa. Una tensione che si era già ampiamente palpata nello scontro tra Patrizia De Blanck e la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona durante la terza edizione.

Stando a quanto fatto trapelare dalla fonte anonima, la contessa De Blanck avrebbe chiesto un compenso di 100mila euro che attualmente sarebbe in fase di trattative e la presenza nello show anche della figlia Giada.

Concorrenti di spicco

La presenza di Giada e Patrizia De Blanck potrebbero essere la scelta giusta per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Entrambe reduci di un altro reality, l’Isola dei famosi, che vide Giada De Blanck seconda classificata dieta Walter Nudo e Patrizia De Blanck arrivare in semifinale in un’edizione successiva.

