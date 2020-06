Sembra scaldarsi la lotta per un posto da opinionista al Grande Fratello Vip. Secondo le più recenti indiscrezioni trapelate sul web sarebbero diversi i nomi delle possibili candidate ad ottenere il posto di Wanda Nara, che a quanto pare non verrà confermata nel programma di Canale 5. Dovrebbe invece essere pronta la conferma di Pupo, che manterrebbe così il suo ruolo di opinionista nel reality, che partirà in autunno.

Una lotta a due?

I nomi che circolano con maggiore insistenza per il ruolo da opinionista nel reality condotto da Alfonso Signorini sembrano essere due.

Il primo è quello di Loredana Lecciso, legata sentimentalmente ad Al Bano da alcuni anni, e protagonista di alcuni battibecchi con Romina Power. Dal cantante pugliese la Lecciso ha avuto due figli, Jasmine, che ha recentemente pubblicato il primo singolo, e Al Bano jr.

Loredana Lecciso era sembrata vicina a partecipare come concorrente al reality già nell’ultima edizione, prima di rifiutare per il timore di mostrarsi nella sua quotidianità. Ora sembra invece che si profili per lei il ruolo di opinionista. Una conferma di queste voci sarebbe infatti arrivata nelle ultime ore dal giornalista e speaker di RTL 102.5 Francesco Fredella che in radio avrebbe suggerito che l’accordo sia cosa fatta.

La Lecciso aveva già partecipato come concorrente alla 7° edizione de L’Isola dei Famosi nel 2010 e alla 1° edizione del reality La Talpa nel 2004, senza particolari fortune.

L’altro nome possibile

Il secondo nome che circola è quello di Antonella Elia, già concorrente nell’ultima edizione del GfVip. L’attrice e showgirl torinese ha alle spalle una lunga lista di partecipazioni a diversi reality: nel 2004 partecipò alla 2° edizione de L’Isola dei Famosi, dove poi tornò nel 2012 vincendo la 9° edizione del reality, l’ultima in onda su Rai 2.

Ma di Antonella Elia si ricordano anche le partecipazioni a Pechino Express nel 2017, dove si classificò seconda insieme alla conduttrice statunitense Jill Cooper, e a Tale e Quale show nel 2018. Di recente si è parlato di lei anche come concorrente per la nuova edizione di Temptation Island Vip. La veste di opinionista sarebbe nuova, ma l’esperienza in fatto di reality non le manca.

Giulia de Lellis è un’alternativa?

Uno dei primi nomi a circolare per il ruolo da opinionista nel reality di Canale 5 era stato quello di Giulia de Lellis. L’influencer romana, secondo diverse voci diffuse sul web, sarebbe in buoni rapporti con il conduttore e le sarebbe stato offerto il ruolo di Wanda Nara. Le sue quotazioni sembrano però in calo, dopo l’uscita dei nomi della Lecciso e della Elia.

Per la De Lellis alcune indiscrezioni, diffuse in origine da Amedeo Venza su Instagram, avevano parlato di un ruolo da concorrente, magari insieme ad Andrea Damante. Quindi non è detto che la De Lellis, in qualche modo, non possa comunque fare parte del GF Vip 5.

Ma la situazione è in continua evoluzione, e al momento non sono giunte né conferme né smentite da nessuna delle dirette interessate.

