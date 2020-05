Albano Carrisi non si dimentica, a vedere quanto le due donne della sua vita continuino a litigarsi il cantante di Cellino San Marco. Secondo alcune indiscrezioni, la rivalità tra Loredana Lecciso e Romina Power ha avuto un nuovo apice per il compleanno di Al Bano, che ha spento 77 candeline insieme alla compagna, ma non all’ex moglie.

Romina furiosa per lo sgarbo del compleanno

Romina Power sarebbe su tutte le furie e pronta a lasciare la Puglia, secondo indiscrezioni riportate dal settimanale DiPiù. La cantante non avrebbe accettato di buon grado la sua esclusione dal compleanno di Al Bano.

Secondo la fonte, Loredana Lecciso avrebbe organizzato un pranzo per il compleanno di Al Bano a cui Romina Power non sarebbe stata invitata.

L’ex moglie del cantante ha trascorso il lockdown nella dimora di famiglia a Cellino, ma la sua presenza non sarebbe andata giù a Loredana. Romina si sentirebbe quindi “umiliata” e “pensa che misura sia colma e vuole andarsene“, come riporta DiPiù.

Loredana Lecciso vs Romina Power

La fonte avrebbe dichiarato che Loredana Lecciso avrebbe escluso dai festeggiamenti l’ingombrante ex moglie di Al Bano, organizzando la festa al cantante con lei e i figli Bido e Jasmine Carrisi.

Romina inoltre non avrebbe mandato giù il rospo di Domenica In, dove è andata in onda un’altra puntata della rivalità con tanto di frecciatine di Mara Venier.

Romina Power sarebbe stata già furiosa con Albano Carrisi per il suo rifiuto di leggere la lettera che lei gli ha scritto a Domenica In. Il cantante ha dichiarato che sarebbe stato indelicato nei confronti di Loredana Lecciso, che a quanto pare sta vincendo la guerra a distanza.

Gli amori di Al Bano

La situazione sarebbe abbastanza movimentata nella tenuta pugliese del cantante. Con Romina Power ci sono stati 30 anni di amore e 4 figli. Dopo la fine del matrimonio, Al Bano ha trovato la felicità accanto a Loredana Lecciso, con cui ci sono stati alti e bassi, rotture e ricuciture, ma sembra che sia impossibile scampare al triangolo che si è venuto a creare in questi anni.

