Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, ha condiviso con tutti i fan il suo grande amore per il nuovo fidanzato, Alessandro Greco. La giovane, che compirà 19 anni a giugno, ha pubblicato su Instagram due foto che la ritraggono sorridente in compagnia del fidanzato in mezzo a degli ulivi, nella tenuta paterna di Cellino San Marco. È qui infatti che Jasmine ha trascorso la quarantena in compagnia dei genitori.

La foto con Alessandro Greco

Dopo le voci di qualche mese fa che volevano la giovane molto vicina al figlio di Biagio Antonacci, questa volta Jasmine Carrisi ha deciso di mettere le cose in chiaro.

Non si hanno molte informazioni su chi sia esattamente il ragazzo, né quando questa relazione possa aver avuto inizio.

Da quanto si può capire grazie alle tracce social, i due avrebbero una storia almeno a partire da febbraio: in una foto del 18 febbraio sono ritratti insieme in atteggiamenti intimi. Il nuovo scatto pubblicato, rende evidente che la relazione sia proseguita durante il lockwdown: ora che l’Italia è in Fase 2, i due giovani si siano potuti riabbracciare.

Un’emozione, quella di poter riabbracciare i propri fidanzati, che i due giovani hanno voluto condividere pubblicamente e che li accomuna a tanti italiani che hanno dovuto attendere settimane prima di rivedere i propri cari.

Foto IG di Jasmine Carrisi e Alessandro Greco

La vita pubblica della giovane Jasmine

Oltre che per la vita sentimentale col giovane Alessandro Greco, Jasmine si sta facendo conoscere con i propri impegni scolastici e lavorativi.La figlia di Albano infatti ha già avuto modo di mettersi in mostra nel mondo del cinema grazie alla partecipazione nel film La dama e l’ermellino.

Qui ha vestito i panni di Isabella d’Aragona sotto la guida del regista Lorenzo Raveggi.

Ma il loro amore dovrà anche sopravvivere alla pressione attacchi che la giovane riceve sui social. Per questo motivo Jasmine ha già dovuto difendersi in tv, anche insieme alla madre, soprattutto verso chi l’ha accusata di aver già fatto ricorso alla chirurgia estetica.

