Sembra che la lotta sia molto lontana dal terminare. Comincia tutto domenica scorsa, quando Mara Venier ospita in studio Al Bano. L’intervista scorre liscia fino a quando la padrona di casa non tenta di leggere una poesia scritta da Romina Power per il cantante. Albano Carrisi riesce a svicolare, ma la discussione sembra proseguire poi sui social.

Mara Venier e Al Bano a Domenica In

Domenica Mara Venier ospita Al Bano per festeggiare i suoi 77 anni. Proprio per l’occasione tenta anche di leggere un messaggio per lui da parte di Romina Power, alimentando quindi la speranza dei fan che sperano di vederli di nuovo insieme: “Poi mi raccomando, la par condicio.

Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale. Mi raccomando, bisogna volersi bene, non mettiamoci in difficoltà“, dice Al Bano cercando di recuperare la situazione. “Al Bano, ma Loredana non mi ha mandato niente, eh! Comunque abbiamo un po’ di tempo: non ho più lanciato altri tre video che ti riguardano, quindi a questo punto, anche tu, par condicio per par condicio, spiegaci un po’ come stanno le cose.

Almeno ne parliamo una volta per tutte“, replica la Venier. Al Bano non si smuove e alla fine la conduttrice chiude il collegamento.

La lotta social

La questione sembrava chiusa così, con la solita reticenza di Al Bano a parlare della sua vita privata. Il cantante di Cellino San Marco è infatti sempre stato attento negli ultimi anni a parlare poco della sua vita sentimentale. Mara Venier, stando a quanto riportano diversi giornali, avrebbe “risposto” via Instagram: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada.

Perché dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace“, ha scritto postando i dati sugli ascolti della sua trasmissione.

Sotto gli occhi di tutti adesso c’è la “replica”, presunta naturalmente, di Loredana Lecciso a Mara Venier. La showgirl ha pubblicato una Storia su Instagram in cui si vede una vecchia foto di famiglia, con Al Bano e i figli sorridenti. Per molti fan la foto sarebbe un modo di rispondere a Mara Venier e più in generale un modo per ricordare a tutti che non c’è Romina Power, ma che nel frattempo la vita di Albano Carrisi è andata avanti.